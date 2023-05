Franske lovgivere vil skrive Wagner-gruppen på EU's terrorliste

Det franske parlament har tirsdag vedtaget en resolution, der opfordrer EU til formelt at betegne Wagner-gruppen som en terrororganisation.

Resolutionen blev vedtaget enstemmigt.

En resolution er en slags vedtaget holdning for eksempelvis et parlament, som i dette tilfælde. Den er symbolsk og bærer ingen formel magt.

Alligevel håber dens originale forfatter, Benjamin Haddad fra partiet Renaissance, at resolutionen vil hjælpe med at skubbe EU's 27 medlemslande i retningen af at sætte Wagner-gruppen på EU's terrorliste.

- Hvor end de arbejder, spreder Wagner-gruppens medlemmer ustabilitet og vold, sagde Haddad i parlamentet tirsdag.

- De dræber og torturerer. De massakrerer og plyndrer. De intimiderer og manipulerer med nærmest fuldstændig straffrihed.

Wagner-gruppen er en privathær, som er ejet og administreret af den russiske rigmand Jevgenij Prigozjin. Den er i adskillige omgange blevet anklaget for krigsforbrydelser både i Ukraine, Mali og Den Centralafrikanske Republik.

Wagner-gruppen er ikke bare lejesoldater drevet af en 'appetit for penge'. Den 'følger en bred strategi fra Mali til Ukraine om at støtte præsident Putins (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) aggressive politikker mod vores demokratier', hævder Haddad.

Skulle Wagner-gruppen ende på EU's terrorliste, betyder det, at medlemslande ville kunne indefryse aktiver, som selskabet har i medlemslandene.

Desuden må EU-lande ikke gøre forretning med organisationer på listen.

Wagner-gruppen og Prigozjin er dog allerede blevet sanktioneret gentagne gange af EU. Først i februar på grund af anklager om undertrykkelse af menneskerettighederne i Afrika og senere i april for dens involvering i krigen i Ukraine.

Alligevel falder udmeldingen i god jord hos den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, der takker det franske parlament.

- Enhver manifestation af terror må tilintetgøres, og enhver terrorist må dømmes, siger præsidenten.

Storbritannien ventes inden for få uger at sætte Wagner-gruppen på sin terrorliste. Det skriver avisen The Times tirsdag aften.

Det sker, efter flere måneders arbejde med at samle et juridisk grundlag for en sådan beslutning. Kommer Wagner-gruppe som ventet på Storbritanniens terrorliste, vil det være en forbrydelse i Storbritannien at være medlem af Wagner-gruppen og at bære dens logo i offentligheden.

Det vil desuden medføre en række økonomiske sanktioner mod gruppen.