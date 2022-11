Frostvejr og et tæppe af sne vil ramme Kyiv under strømsvigt

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Et kraftigt snevejr ventes at ramme den ukrainske hovedstad, Kyiv, søndag med temperaturer under frysepunktet både dag og nat.

Det sker, mens millioner af mennesker stadigvæk lever i og omkring byen med kun sparsom adgang til elektricitet og varme.

Eludbydere sagde lørdag, at man kun er i stand til at sikre tre fjerdedele af den strøm, landet har brug for. Det betyder, at restriktioner forventes landet over, mens vinteren kommer tættere på.

Sergej Kovalenko, der er driftsdirektør hos energiudbyderen Yasno, som leverer energi til Kyiv, siger, at situationen i byen er blevet bedre, men stadigvæk er 'ret vanskelig'.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj har oplyst, at seks millioner ukrainere fredag var uden strøm. Det skete som konsekvens af russiske bombardementer i sidste uge.

Angrebene efterlod millioner af mennesker uden vand, varme eller lys og betragtes som værende blandt de angreb, der har forårsaget de værste skader indtil videre.

Kraftigt snefald forventes i Kyiv søndag. Allerede torsdag var der dog hvidt i den ukrainske hovedstad. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

De ukrainske myndigheder er gradvist ved at få genoprettet el-systemet i hovedstaden Kyiv. Blandt andet med hjælp fra genoprettede forbindelser til atomkraftværker.

Fra den russiske regering lyder det, at angrebene på energiinfrastrukturen er en konsekvens af den ukrainske modvilje mod at forhandle sig frem til en løsning på konflikten.

Ifølge Rusland er det ikke hensigten at ramme den ukrainske civilbefolkning.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kaldt den russiske strategi med at bombe og ødelægge Ukraines energiinfrastruktur for et forsøg på at bruge vinteren som 'et masseødelæggelsesvåben'.

Krigen i Ukraine har varet ni måneder.