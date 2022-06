Frygt for Kina: - En seriøs udfordring

Kinas oprustning med langtrækkende missiler og atomvåben skaber især bekymring for Atlanterhavspagten

Verdens folkerigeste nation rører på sig.

Den sovende kæmpe Kina strammer sit greb om Hongkong, mens der også senest er kommet trussel om militært indgreb mod et forsøg på at gøre Taiwan uafhængigt.

Forøgelse af taiwansk uafhængighed er 'en sikker vej mod døden,' lød det således tidligere på måneden advarende fra Kinas forsvarsminister, Wei Fenghe. Det får nu Nato til at vende blikket mod Kina.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kina er en af verdens få atommagter. Foto: David Gray/Ritzau Scanpix

Ikke direkte modstander

Nato-landene står nemlig over for en periode med strategisk konkurrence fra Kina.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i forbindelse med det igangværende Nato-topmøde i Madrid.

- Kina opruster med langtrækkende missiler og atomvåben. Kina truer Taiwan, og vi må tage udfordringen alvorligt. Kina er ikke vores modstander, men vi må være opmærksomme på, at de er en seriøs udfordring, siger Jens Stoltenberg ifølge The Guardian.

Det er blandt andet Kinas oprustning med langtrækkende missiler og atomvåben, der skaber bekymring. Kina betegnes dog ikke som en direkte trussel på samme måde som Rusland, lyder det videre.

Erkender trussel

Også Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), ser med alvor på den stigende kinesiske trussel.

- Det er klart, at alle lande nu kommer til at genoverveje vores stillingtagen sikkerhedspolitisk og i det hele taget.

- Vi har ikke altid de samme interesser. Det skal vi være meget bevidste om i Europa og i Danmark, siger Mette Frederiksen til Ritzau.

Regeringen lægger dog ikke op til at opgive det nuværende partnerskab med Kina. Det er vigtigt i forhold til blandt andet at kunne påvirke Kina på klimadagsordenen, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Ritzau:

- Kina bliver en langsigtet udenrigspolitisk udfordring for os alle sammen. Men vi har også interesse i, at de bidrager til klimakampen. Kina står for 28 procent af verdens CO2-udledninger.