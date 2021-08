Frygter 25 centimeters regn: Evakuerer 5 millioner indbyggere

I Japan har myndighederne beordret fem millioner borgere til at evakuere fra deres hjem.

Det sker efter længere periode med kraftig regn, oversvømmelser og jordskred i den sydlige del af landet.

De kommende dage kan situationen udvikle sig katastrofalt, advarer Japans meteorologiske myndigheder ifølge CNN.

Lokale går lørdag i vand til knæene under et kraftig regnvejr i byen Kurume, Fukuoka. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Især de næste 24 timer kan blive afgørende for krisens omfang. Her forventer man nemlig se så voldsomme mængder nedbør, at dødsfarlige oversvømmelser bliver en realitet.

På den sydlige ø Kuyshu blev der eksempelvis registreret 40 millimeter regn på en time lørdag.

Søndag forventes der at falde op mod 250 millimeter - 25 centimeter - regn, hvilket vil skabe kaotiske forhold for indbyggerne, skriver CNN.

Myndighederne frygter, at floderne går så meget over sine bredder, at vejnettet til og fra flere byer kan bliver totalt oversvømmet.

Brandfolk og redningsmandskab er allerede sat ind for at hjælpe med at evakuere borgere i flere japanske byer. Her i Kurume, Fukuota. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Derfor har myndighederne udsendt den højest mulige - en kategori fem-advarsel - til alle borgere i Saga, Nagasaki, Fukuoka og Hiroshima, hvor de beordrer dem til at forlade deres hjem.

En kategori fire-advarsel er sendt ud i 17 andre områder i landet. I alt betyder det, at fem millioner japanere nu evakueres.

Adachi Yushi, der er leder af vejrovervågning ved Japans Meteorologiske Agentur, kalder regnen 'uden fortilfælde' og beder folk følge evakueringsordrene.

Premierminister Yoshihide Suga har ligeledes været ude med den samme bøn til befolkningen i det berørte områder fredag.