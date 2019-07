Frygter flere angreb: USA vil samle allierede

Den amerikanske regering vil samle allierede til at sikre farvande ved Irans Kyst

USA håber i de kommende par uger at kunne samle allierede til at indgå i en militær koalition, som kan sikre strategisk vigtige farvande ud for Iran og Yemen.

Det er områder, hvor USA beskylder Iran og grupper allieret med Iran for at have begået angreb på skibe. Udmeldingen kommer fra den øverste chef for det amerikanske militær, generalstabschef Jospeh Dunford.

Dunford, der er general i USA's marineinfanteri, siger, at han ønsker at sikre "navigationsfrihed" i regionen. Den har stor betydning for mange handelsskibe.

I sidste måned gav USA Iran-støttede militser skylden for angreb på to tankskibe.

General Dunford siger, at USA har indledt drøftelser med et antal allierede lande. Der er tale om lande med "politisk vilje" til at støtte Washingtons planer.

Kan ikke tåle stor konflikt

Der er dog ikke nødvendigvis stemning for en konflikt i det internationale samfund. FN's generalsekretær, Antonio Guterres, kom med en ildevarslende besked til de involverede parter i konflikten tidligere, da USA i første omgang havde beskyldt Iran for at stå bag angrebene.

- Verden kan ikke tåle en stor konfrontation ved Den Persiske Golf.

- Jeg fordømmer på det kraftigste ethvert angreb mod civile fartøjer. Nu skal fakta lægges fast og ansvaret placeres, lød det formandende fra Antonio Guterres.

Vigtigt farvand

De to tankskibe befandt sig i Omanbugten.

Det ene skib, "Front Altair", der er ejet af norske Frontline, blev i alt ramt af tre eksplosioner og stod siden i flammer. Det andet skib, "Kokuka Courageous", ejet af selskabet Bernhard Schulte, fik skader på skroget.

Farvandet er ekstremt vigtig for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden

