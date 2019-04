Frygter General Khalifa: Hovedstad forbereder sig på kamp

General Khalifa Hifter mobiliserer sine tropper for at overtage Libyens hovedstad, Tripoli

Meget kunne tyde på, at der snart vil være blodige kampe om retten til Libyens hovedstad, Tripoli.

Allerede fredag 5. april rykkede general Khalifa Hifter gennem kystbyen Ziwaya, der ligger tæt på hovedstaden. Generalen troede, at han havde en aftale med den lokale milits om, at han kunne bevæge sine tropper gennem byen uden kampe.

Forståelsen viste sig dog at være ensidig, hvorfor 100 af Hifters mænd blev taget til fange. Hans march mod Tripoli blev derfor sat gevaldigt ned i fart, hvilket tyder på, at der vil være langvarige kampe om overtagelsen af byen.

Lige nu er det såkaldte Præsidentråd i besiddelse af Tripoli.

Det skriver The New York Times.

Med guds hjælp

FN har tidligere udtalt kritik af de interne kampe i Libyen og bedt parterne om at deeskalere situationen. Ikke desto mindre beordrede den 75-årige general sine tropper mod hovedstaden i en video online.

- Til vores tropper, der gør klar til at indtage Tripoli: I dag vil vi med guds hjælp fuldføre vores triumferende fremmarch. Vi besvarer kaldet fra vores elskede folk i vores elskede hovedstad, lød det.

Men det elskede folk må vente med at få besvaret deres kald. Lokale militser har nemlig sat hælene i ved Tripolis forladte lufthavn, hvor generalens hær i øjeblikket gør holdt.

Byen forskanser sig

Om Tripolis befolkning rent faktisk venter håbefuldt på generalen må stå hen i det uvisse, men sikkert er, at de forberede sig på en lang kamp.

Indbyggerne køber stort ind for at have mad nok, til når kampene starter. Også brændstof er i høj kurs, hvor der skulle være køer ved tankstationerne på helt op til 90 meter.

Generalsekretær i de FN, Antónia Guterres, mødtes fredag med generalen i håb om at berolige situationen. Men efter mødet meddelte han, at han forlod det med 'dyb foruroligelse og et tungt hjerte'.

Sidste melding er, at den lokale milits er i gang med at mobilisere tropper for at overtage lufthavnen.