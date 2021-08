Frygter hel by bliver udslettet

Nedfaldne ledninger ligger fortsat spredt, lygtepæle er bukkede på midten, og ildebrande raserede onsdag byen Greenville, som ligger i det nordøstlige Californien.

Det skriver San Fransisco Chronicle.

Onsdag eftermiddag opfordrede den lokale sherif folk, som endnu ikke er evakuerede, til at søge væk med det samme. Ifølge ham er de i stor fare.

'Med den øgede vind patruljerer brandmændene for spotbrande og sikringslinjer på hele østsiden,' lyder det fra brandvæsenet i Californien.

Brandvæsenet prøver fortsat at få kontrol. Indtil videre er 35 procent af branden under kontrol. Foto: Ritzau Scanpix

35 procent af branden var inddæmmet onsdag aften. Indtil videre er 45 store bygninger og 22 mindre bygninger ødelagt, mens 12.438 bygninger fortsat er truede. Pandora Valle, talsperson for U.S. Forest Servie, har udtalt:

'Brandmænd kæmper fortsat for byen Greenville.'

Men der er ikke kommet yderligere information fra myndighederne.

Skovbrande set fra Jylland

Byen Greenville har rødder tilbage til Gold Rush-tiden. Den har historiske bygninger, som er over 100 år gamle. Der bor cirka 2100 mennesker i byen. Ud over de historiske bygninger indeholder byen også et museum, et lægehus, apotek, posthus, skole, en sherif-station, et hotel og en kirke.

De seneste år har Californien været hårdt prøvet af de voldsomme skovbrande. Foto: Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, man ser voldsomme brande i Californien. De seneste år har vist enorme skovbrande, som alene sidste år brændte 10.000 kvadratmeter skov af i Californien. Flere tusind mennesker blev evakueret i Californien, og flere mistede deres hjem til ilden.

Det er særligt grundet en hedebølge, at det amerikanske kontinent i år er påvirket af de voldsomme brande. I juli kunne folk i Jylland se røgskyer fra de mange brande.

Se billeder fra branden i området herunder:

Skovbrand i Greenville

