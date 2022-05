Frygter ny katastrofe: Danmark kan sige nej

Onsdag går danskerne til stemmeurnerne.

Bliver det et 'ja' til at afskaffe forsvarsforbeholdet, kan danske soldater ende på missioner i Afrika allerede i år.

Den Europæiske Union planlægger nemlig tre nye missioner i Burkina Faso, Guinea og Niger. Det rejser flere problematikker, hvis det altså bliver aktuelt, mener ekspert.

Franske soldater på mission i Vestafrika. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix/AP

Fuldskala-militæroperation

Ifølge mediet EUobserver vil den første af missionerne løbe af stablen i Niger i 2022. Her har landets myndigheder anmodet EU om hjælp med logistik i nærheden af hovedstaden, ​​Niamey.

Men mediet beretter, at man vil gå endnu længere.

'Ud over denne indledende anmodning vil missionen også dække træning, udstyr og militærenheder eller endda en fuldskala-militær-operation, som kan hjælpe de nigerske væbnede styrker i kamp.'

Netop træning af væbnede styrker i Vestafrika har før skabt store problemer. Blandt andet konkret for Danmark, der under en FN-mission i Mali har trænet specialstyrker, som menes at stå bag drab på civile.

Danmark har tidligere sendt soldater til Mali.

Kontroversielt

Derudover menes andre styrker nu at være under kontrol af den russiske Wagner-gruppe, som befinder sig i landet.

Danmarks tilstedeværelse i Mali udløste samtidig massiv kritik efter en kaotisk tilbagetrækning i årets begyndelse.

Ekstra Bladet har tidligere talt med en ekspert i vestafrikanske forhold, som mener, at det er risikoen ved at deltage i missioner i Afrika.

Henrik Larsen, som er professor MSO (med særlige opgaver, red.) i International Politik på Københavns Universitet, peger ligeledes på, at missionerne kan være problematiske.

- De er kontroversielle af de grunde. Altså den russiske indflydelse og lande, der får svært ved at samarbejde, siger han til Ekstra Bladet.

Derfor sætter han også spørgsmålstegn ved planerne:

- Jeg er usikker på, om det er en mission, som EU vil gå ind i. Jeg vil gerne se det, før jeg tror det, må jeg sige.

Det kan være noget gevaldigt rod at forstå, hvad det egentlig er, vi skal tage stilling til den 1. Juni. Derfor har forsker i EU Rebecca Adler-Nissen forklaret det, så selv en dum journalist på Ekstra Bladet kan forstå det Forstå forsvarsforbeholdet på 1,5 minut

Kan selv vælge

Herhjemme har der hersket stor debat om, hvorvidt danske soldater ville være nødsaget til at deltage i EU-missioner eller ej, hvis vi onsdag afskaffer forsvarsforbeholdet.

Men skulle missionerne i Afrika blive en realitet, betyder det ikke, at Danmark er tvunget med, forklarer Henrik Larsen:

- Under det meget kraftige forbehold, at EU skulle beslutte at tage afsted, er det klart, at Danmark også har mulighed for at deltage, men hvis vi siger, at vi ikke vil deltage, så sker det ikke. Danmark kan også blokere for det ved at sige, at der ikke skal være nogen mission.

Der er dog et men.

- Når det er sagt, vil der være et vis politisk pres for ikke at blokere noget. Man kan godt gøre det, men så skal man finde en meget tungtvejende grund. Det andet er så, at der også vil være et vis politisk pres for at deltage, især hvis man ikke har deltaget så ofte. Men der er mange lande, som ikke deltager så meget i EU-missioner, pointerer professoren.

Et land som Frankrig er eksempelvis meget aktive på den front, mens et land som Irland deltager knap så meget på EU-missioner.

- På den måde kan man sige, at det er klart, at medlemslandene tolker det sådan, at de har muligheden for ikke at være med. Samtidig er der også et vist pres, og deltager man aldrig, vil det jo rejse spørgsmålet om, hvorfor man aldrig deltager. Det kan også gøre det svært at blive lyttet til, slutter Henrik Larsen.

