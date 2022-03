Frygter Putins næste træk: - Højrisiko for angreb

Både Moldova og Georgien har søgt medlemskab i EU efter angrebet på Ukraine. De er i reel fare for at blive angrebet, vurderer ekspert

I specielt to lande følger de udviklingen i Ukraine med nervøse trækninger disse dage.

Både Georgien og Moldova frygter nemlig en snarlig russisk invasion, hvis Rusland opnår sine militære og strategiske mål i Ukraine.

Det fik i sidste uge begge lande til at følge netop Ukraine og søge medlemskab i EU. Både Moldova og Georgien står også uden for Nato-samarbejdet, og derfor er det ganske forståeligt, at de lige nu frygter Putins næste træk, mener forsvarsekspert.

Senest har russerne angrebet den vigtig havneby Odessa ved Sortehavet.

I er de næste

Ifølge forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen kan endnu et russisk angreb komme på tale.

- Det kommer an på, hvordan det ender i Ukraine, men den helt overordnede problemstilling er jo, at hvis man ikke er medlem af Nato og ikke har en artikel 5-garanti, som eksempelvis Sverige og Finland, er man udsat for et angreb.

- Det vil sige, at både Moldova og Georgien er præcis lige så udsatte for angreb, som Ukraine er, og den vestlige reaktion vil være den samme.

- Vi vil støtte dem på alle mulige måder, men vi vil ikke gå i krig for dem. Heller ikke selvom de bliver medlemmer af EU, siger han.

Står det til Ukraines præsident, er Rusland og Putin da også langtfra færdige med at angribe suveræne stater. I et interview med ABC News advarer Volodimir Zelenskij således Europa om, at Ruslands invasion ikke stopper ved Ukraine.

– Vi (Ukraine, red.) er i Europa, et frihedssted. Når grænserne for frihed og rettigheder bliver krænket og trådt på, skal I beskytte os. For vi er kun de første. I er de næste, siger Zelenskij tirsdag.

1. august 2008 invaderede Rusland de georgiske oprørsrepublikker Abkhasien og Sydossetien. Foto: Jan Grarup/Ritzau Scanpix

I højrisiko for angreb

Et angreb på enten Moldova eller Georgien kan være det, som Putin pønser på, påpeger Peter Viggo Jakobsen over for Ekstra Bladet:

- Hvis situationen udvikler sig på en måde, hvor Putin finder, at det er i hans interesse at gøre det, så vil vi ikke forhindre ham i af gøre det. Derfor er de i højrisiko for at blive angrebet.

Efter Ruslands krig i Georgien i 2008 vurderer forsvarseksperten, at det er mest sandsynligt, at Moldova kan blive angrebet næste gang.

- Nu har Putin taget det, han gerne vil have i Georgien. Men i forhold til Moldova - afhængigt af, hvad der sker i Ukraine - så synes jeg, at det er meget modigt træk af dem at søge medlemskab i EU.

- Jeg ville være utroligt bekymret, hvis jeg var Moldova - eller Georgien for den sags skyld - vel vidende, at Vesten ikke kommer og redder mig, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen.

Moldovas præsident, Maia Sandu, oplyste torsdag, at hun havde underskrevet en formel ansøgning om at blive medlem af EU.

Det samme har Georgien gjort, efter at regeringspartiet har været under hårdt pres fra oppositionen om at følge den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskijs, ansøgning til EU.