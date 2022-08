Frygter spredning af dødelig virus

I Ghana frygter man, at den meget dødelige marburgvirus, der er tæt beslægtet med ebola, vil begynde at sprede sig i landet.

Tidligere på måneden døde to mænd uden relation til hinanden af virussen, hvoraf den ene også har smittet mindst en mand mere.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Veredenssundhedsorganisationen (WHO) minder sygdommen om ebola, ogmMarburgvirus kan forårsage blødninger i både opkast, afføring, tandkød og næsen.

'Reageret hurtigt'

Marburgsygdommen er en af de mest dødelige smitsomme sygdomme, og ved tidligere udbrud er der registreret dødsrater på op til 90 procent.

Ved det værste udbrud døde 227 personer. Det var i Angola i 2004-05. Siden 1967 har der været flere udbrud af virussen,

Dr. Matshidiso Moeti, WHO's regionale direktør for Afrika, udtaler, at de ghanesiske sundhedsmyndigheder 'har reageret hurtigt og fået et forspring med at forberede sig på et muligt udbrud', skriver Jyllands-Posten.

Flagermusfrygt

Ifølge Jyllands-Posten er tidligere udbrud startet, efter at personer har besøgt grotter med flyvende hunde, også kaldet frugtflagermus.

Disse er netop hyppigt forekommende i Ashanti-regionen, hvor de to nu afdøde mænd blev smittet, skriver The New York Times.

På trods af frygten i landet forventes marburgvirus endnu ikke at sprede sig uden for Afrika.