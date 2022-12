Frygter storkrig mellem Nato og Rusland: - Meget alvorligt!

Nato's generalsekretær, norske Jens Stoltenberg, frygter, at krigen i Ukraine eskalerer og udvikler sig til en regulær storkrig.

Det siger han i talkshowet 'Lindmo' på norske NRK.

I programmet, der vises på norsk tv fredag aften, bliver Nato-chefen spurgt om, hvad han frygter mest i løbet af vinteren.

- Jeg frygter, at krigen i Ukraine kommer ud af kontrol og spreder sig til en storkrig mellem Nato og Rusland, svarer generalsekretæren.

- Det er meget alvorligt, og vi er i en skæbnetid for Europa og dermed også Norge. Hvis det går galt, kan det gå grueligt galt, lyder det.

Nato spiller en stor rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

I optakten til krigen krævede Rusland en garanti fra Nato om, at Ukraine aldrig ville blive en del af den vestlige forsvarsalliance. Ifølge russerne vil det true deres sikkerhed, hvis Ukraine bliver en del af Nato.

Nato har dog nægtet at give den garanti, som Rusland efterlyser.

Kort før Rusland 24. februar invaderede Ukraine, mødtes Stoltenberg og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i den belgiske hovedstad, Bruxelles.

Her forsøgte Nato-chefen at fremlægge forslag for at forhindre en krig.

- Men på et tidspunkt nytter samtaler ikke længere. Putin havde bestemt sig for at bruge magt og vold, siger Stoltenberg i 'Lindmo'.

Stoltenberg og Putin har haft med hinanden at gøre i over to årtier.

I begyndelsen af 2000'erne tog Stoltenberg hul på sin første periode som norsk statsminister. Putin var samtidig ny præsident i Rusland.

- Da han var nyvalgt præsident i 2000, var han søgende og ønskede at samarbejde med Vesten. Den senere Putin er meget mere aggressiv og fortæller historier, som ikke er sande, siger Stoltenberg.

Jens Stoltenberg var statsminister i Norge i en kort periode fra 2000 til 2001. Han indtog statsministerposten igen fra 2005 til 2013.