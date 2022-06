Frygter udbrud af alvorlig sygdom i Mariupol

Endnu en ulykke har ramt den ukrainske havneby Mariupol.

Byen, som ligger i Donbas-regionen, frygter nu, at et udbrud af kolera er undervejs.

Det fortæller en talsmand for Mariupols borgmester til Sky News.

Kolera er en akut diarrésygdom, som ofte er dødelig uden korrekt behandling. Hvis sygdommen behandles korrekt, er dødeligheden dog under en procent. Sygdommen opstår ved indtagelse af føde eller vand, der er forurenet med kolerabakterier.

Værre end nogensinde før

Talsmanden Vitalli Falkovskii siger til Sky News, at han er bekendt med meldinger om et udbrud af kolera i byen, men at det ikke har været muligt '100 procent at bekræfte det'.

Ifølge Falkovskii er situationen i Mariupol 'værre end nogensinde før', fordi der fortsat ligger mange lig på gaden i den vigtige industriby.

En rådgiver for Mariupols borgmester fortalte mandag, at russere er ved at lukke byen, og at 'ordet kolera bliver nævnt blandt besættelsesmyndighederne', skiver Sky News.