Frygter Wagner-soldater i forklædning: - Mere og mere farlig

Soldater fra Wagner-gruppen er gået i gang med at træne belarusiske specialstyrker tæt på Polens grænse, oplyser det belarusiske forsvarsministerium torsdag

Polen udtrykker bekymring for bevægelser blandt Wagner-styrker i Belarus.

Ifølge Polens premierminister, Mateusz Morawiecky, har en gruppe på hundrede soldater fra den private militærgruppe flyttet sig tættere på den belarusiske by Grodno tæt på grænsen.

- Situationen bliver mere og mere farlig, siger Morawiecki lørdag på et pressemøde i det vestlige Polen.

- De (Wagner-soldater, red.) vil højst sandsynligt være forklædt som belarusiske grænsevagter og hjælpe ulovlige migranter med at komme ind på polsk territorie og destabilisere Polen, fortsætter han.

Belarus' præsident Alexander Lukasjenko talte landets uafhængighedsdag varmt om Wagner-gruppens soldater. Alt imens viser satellitbilleder, hvad der ligner et nyt militæranlæg i Belarus, hvor Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen muligvis skal holde til Wagner-gruppen er til stede i Belarus, bekræfter landets præsident, som byder dem velkomne.

Forklædt som migranter

De kunne endda gå så langt som selv at udgive sig for at være migranter, hævder han.

- De vil højst sandsynligt forsøge at komme ind i Polen ved at lade, som om de er ulovlige migranter, og det udgør en yderligere trussel, siger premierministeren.

Polen har flere gang udtrykt bekymring for Wagner-gruppens stærkt øgede tilstedeværelse i Belarus.

Et stort antal Wagner-soldater flyttede efter et kortvarigt oprør og en march mod Moskva til Belarus som led i en aftale mellem præsident Vladimir Putin og gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

Polen begyndte tidligere på måneden at flytte over 1000 soldater østpå på grund af bekymring for gruppen.

Morawiecki fortæller ikke, hvor han har informationen om Wagner-bevægelserne fra.

Et oppositionsprojekt i Belarus ved navn Hajun, som følger med i militære bevægelser, kan ikke umiddelbart bekræfte informationen.

Vil mod vest

Polen har været med i militæralliancen Nato siden 1999. Landet har været med i EU siden 2004.

Da Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere på måneden fik besøg af den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, understregede den nære Putin-allierede, at han holder et skarpt øje med gruppen.

- De spørger mig om lov til at tage mod Vest. De spørger om tilladelse. De vil gerne tage en tur til Warszawa, til Rzeszow, sagde Lukasjenko - formentlig i spøg - og tilføjede:

- Men jeg sørger for, at de bliver her i det centrale Belarus som aftalt.