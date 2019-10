Fynsk politiker i Syrien: Tyrkerne har bombet hele natten

Tyrkiets offensiv mod de kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien er for alvor i gang. Jenan Bozo, tidligere medlem af byrådet i Odense, har i tre uger været på besøg hos familie i byen Kamshlo i Syrien, et stenkast syd for grænsen til Tyrkiet.

Her har Tyrkiet angrebet med bombefly fra tidlig aften til 03 i nat. Iagttagere melder om syv sårede i området. Jenan Bozo beretter om flere brændende bygninger i løbet af natten og bomber, der faldt i gaderne. Her dagen efter er han stødt på mindst et civilt hjem, som er blevet ramt. Han fortæller, at et ældre ægtepar er blevet indlagt efter nattens bombardement.

- Ingen i byen har sovet, og børn har grædt. Hver gang man lukkede øjnene, kom der nye bomber. Da jeg vågnede i nat, kunne jeg se brande i bygninger 50-100 meter væk, fortæller Jenan.

Jenan Bozo kom til området for at besøge familie. Området blev til en krigszone, og han har nu været der i 20 dage. Foto: Privatfoto

Flygter væk

Ifølge Jenan er store dele af byen, der til daglig tæller 184.000 indbyggere, forsvundet i løbet af natten og de sidste par dage.

- Mange flygtede i løbet af natten ud i landsbyerne. De fleste, der har bil, er flygtet. Dem, der ikke har, er blevet i deres huse, siger Jenan.

Siden Erdogans offensiv begyndte, har stemningen været usikker. Folk ved ikke, hvad der kommer til at ske, og kurdiske soldater er også blevet mere synlige i bybilledet. Selv blev Jenan tilbudt en pistol til beskyttelse i tilfælde af, at tyrkiske landtropper skulle komme til byen. Jenan takkede dog nej.

Efter 03 i nat har der været ro i byen, som nu ligger halvtom hen med lukkede butikker. Men utrygheden ulmer.

- Alle mennesker frygter for deres liv. Alle kan finde på alt, tænker man. Og folk gruer for mørkets frembrud, for om tyrkernes bombefly kommer igen, siger Jenan.

Ifølge Jenan Bozo var mange tusinder mennesker på gaden i morges ved 10-tiden for at udtrykke deres vrede over situationen.

- 20-25.000 gik på gaderne og forbi FN's kontor i byen mellem 10 og 12. Folk er vrede over, at USA har trukket sig ud, og at kurderne, som har kæmpet side om side med dem, nu skal udsættes for det her. Men folk er rigtig glade for, at så mange lande tager afstand og opfordrer Erdogan til at stoppe, siger Jenan.

Vil fjerne terror langs grænsen

Området er kontrolleret af den kurdiske gruppering YPG. Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan har ifølge Reuters oplyst, at 109 personer indtil videre er blevet dræbt som følge af offensiven i området. Han vil dog ikke høre på nogen kritik og meddeler, at alle dræbte er 'terrorister'.

Det erklærede mål med den tyrkiske offensiv er 'at udrydde terror langs den tyrkiske grænse'. I Tyrkiets regerings øjne er kurderne, der i øjeblikket kontrollerer området, terrorister grundet deres forbindelse til det kurdiske arbejderparti, PKK.

PKK og medlemmer af den kurdiske bevægelse har længe været forfulgt af Erdogan-regimet i Tyrkiet. Nu er den tyrkiske regerings mission altså at fjerne al kurdisk kontrol over territorier i det nordlige Syrien, hvor USA og kurdiske tropper i samarbejde har drevet IS ud.

- Vi vil udrydde, hvad der er tilbage af dem, siger Erdogan ifølge dpa om YPG.

EU-landene, USA, Iran, Egypten og Saudi-Arabien har alle taget afstand til den tyrkiske aggression.

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at Europa står samlet om at sende et klart signal til Tyrkiet og Erdogan om at være tilbageholdende og ikke skabe krig og ufred i Syrien. Og samtidig også for at sikre, at vi stadig kan fastholde kampen mod Islamisk Stat, har Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod sagt til DR.