Gaslæk sætter ild til havet

Et gaslæk satte ild til havet ud for den mexicanske kyst

Et gaslæk under overfladen i Den Mexicanske Golf satte fredag ild til havet vest for den mexicanske Yucatan-halvø.

Lækagen skete lige ved siden af en olieplatform og skabte et orange 'øje af ild'.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Ifølge det mexicanske olieselskab Pemex, der ejer olieflatformen, siger, at der er igangsat en undersøgelse, der skal undersøge, hvorfor lækagen skete.

Branden skulle være slukket igen, og der er ikke rapporteret om kvæstelser. Olieplatformen blev heller ikke evakueret.

Angel Carrizales, der er leder af Mexicos oliesikkerhedsinstans ASEA, skriver, at hændelsen ikke har resulteret i noget oliespild.

Pemex har haft flere store industriulykker heriblandt en gaseksplosion, der ifølge CNN dræbte 91 personer i 2019.