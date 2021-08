Gav alt for Afghanistan: Her er de dræbte danskere

Ekstra Bladet bringer her den fuldstændige liste med små portrætter af de heltemodige 37 danske soldater, som under krigen mistede livet i kamphandlinger i Afghanistan

Hvad kæmpede de for? Hvorfor var de villige til at sætte livet på spil i et land tusindvis af kilometer fra Danmark?

En stor del af de 37 danske soldater, der blev slået ihjel på patrulje og i kamphandlinger under den internationale Nato-operation Enduring Freedom i Afghanistan - og som Ekstra Bladet herunder bringer korte portrætter af - var idealister.