Gav russerne fingeren: Nu har 11-årig pige nyt på vej

Frimærker går som varmt brød i Ukraine for tiden.

I forrige uge skabte et nyt frimærke kø-kaos foran et postkontor i hovedstaden Kiev.

De scener kan gentage sig i den kommende tid. Ukraines postvæsen vil nemlig lancere et nyt frimærke designet af en 11-årig denne gang.

Antonov AN-225-flyet har tidligere landet i Billund Lufthavn, før det blev ødelagt. Foto: Anders Brohus

Vil hædre fly

Det ukrainske postvæsen oplyser således, at det planlægger at smide et nyt frimærke på gaden for at hædre flyet 'Antonov–225 Mriya', verdens største fragtfly, der blev ødelagt i et angreb mod Hostomel lufthavn, kort efter Rusland indledte invasionen af Ukraine.

Frimærket er designet af 11–årige Sofia Kravtjuk, der inden krigen deltog i en konkurrence med titlen 'hvad er Ukraine for mig?'

'Mriya', som var en del af det nu ødelagte flys navn, betyder drøm på ukrainsk.

Fuckfinger til Rusland

Det gik verden rundt, da en ukrainsk soldat i krigens første dage bad et russisk krigsskib om at 'gå ad helvede til' kort før et angreb.

Det er der efterfølgende kommet et populært frimærke ud af.

Frimærket blev ligeledes valgt ved en afstemning, og billedet trækker altså tråde tilbage til starten af krigen.

Nærmere sagt på Slangeøen vest for Krim-halvøen, hvor en gruppe ukrainske soldater nægtede at overgive sig til et russisk krigsskib.

I stedet havde den soldat, der håndterede radioen, en klokkeklar besked til Rusland, da han og resten af soldaterne blev beordret om at overgive sig.

- Russian warship, go fuck yourself (Russisk krigsskib, gå ad helvede til, red.).

