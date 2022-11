Gemte sig hjemme, mens russerne afholdt folkeafstemning

Flere borgere i Kherson fortæller Ekstra Bladet, at den russiske folkeafstemning var fabrikeret, da stort set ingen havde lyst til at deltage og gemte sig hjemme

68-årige Olga griner, da Ekstra Bladet møder hende i centrum af Kherson og spørger til den russiske folkeafstemning, der faldt sted i byen i slutningen af september. Dengang var byen stadig under russisk kontrol, og russerne hævdede, at 76 procent af borgere i regionen deltog, og at 87 procent gav udtryk for at ville være en del af Rusland.

- Mange her i byen deltog ikke i den folkeafstemning. Jeg gemte mig derhjemme i dagene, for jeg ville ikke blive tvunget til at deltage. Det var der rigtig mange, der gjorde. Jeg er imod Rusland - jeg er for Ukraine. Det er løgn, når de siger, at massevis her i byen har stemt for at blive en del af Rusland. Nogle stemte, men de fleste gjorde ikke, siger Olga.

Regionen er nu russisk

Den russiske præsident Vladimir Putin sagde efter folkeafstemningen, at Kherson-regionen - sammen med regionerne Luhansk, Donetsk og Zaporizhzhia - nu var russisk. Vesten, inklusive Danmark, har ikke anerkendt afstemningen, som fungerende statsminister Mette Frederiksen fordømte og kaldte 'ulovligt orkestreret af Rusland på ukrainsk jord.'

49-årige Oleg kan slet ikke forstå, at nogen kan holde med Rusland i krigen, efter hvad de har gjort. Foto: Stefan Weichert

Ekstra Bladets reporter i Ukraine befinder sig i Kherson, hvor der er mangel på strøm og varme, alt imens vinteren for alvor nærmer sig. I det befriede Kherson banker vinterens realiteter på døren.

40-årige Pavel bryder ind i samtalen og forklarer, at nogle borgere var tvunget til at stemme, da russerne nogle steder gik fra dør til dør og tvang folk til at deltage, hvis de kunne høre, at der var nogen hjemme. Derfor var folk helt stille i disse dage.

- Jeg sad bare hjemme og håbede på, at de ikke ville smadre døren. Heldigvis gik de, siger Pavel, der forklarer, at andre åbnede døren og skulle stemme med det samme.

Det er ikke muligt for Ekstra Bladet af bekræfte historien.

Nogle blev tvunget til at stemme

Ingen af de borgere, som Ekstra Bladet talte med i Kherson, havde stemt for at blive en del af Rusland. De gemte sig derhjemme i dagene, hvor afstemningen fandt sted, for ikke at blive tvunget til at stemme, hvis russerne så dem på gaden.

- Der var nogle, der endte med at blive tvunget til at stemme. For russerne kom med deres våben og bankede på vores døre, og dem, der åbnede, var så bange, at de ikke turde sige nej til at stemme, forklarer 72-årige Raisa, som Ekstra Bladet møder i centrum.

- For det er klart, at folk vælger at stemme, hvis de får stukket et gevær op i hovedet. Og de stemmer nok ikke på at forblive en del af Ukraine, hvis de står to russiske soldater.

Fik lavet russiske pas

Raisa tilføjer, at der var nogle pro-russere i Kherson, der valgte at stemme. Mange af dem fik lavet russiske pas, men de fleste har allerede forladt byen, forklarer hun.

- De smuttede med russerne. Jeg tror ikke, at de turde andet, siger Raisa.

49-årige Oleg er enig. Han kan slet ikke begribe, at nogen ville stemme for at blive en del af Rusland. Han er glad for, at dem, der er pro-russiske, tilsyneladende har forladt byen.

- Putin har ulovligt forsøgt at tage Ukraine og i den ombæring forsøgt at ødelægge vores liv. Det er frygteligt, hvad de har gjort her. Jeg kan ikke forstå, at nogen støtter dem, siger han.