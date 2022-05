General advarer: Ydmygelse kan presse Putin til atomkrig

En ydmygelse af Putin kan føre til en 'altødelæggende verdenskrig med atomvåben'.

Sådan advarer den pensionerede brigadegeneral og militærhistoriker Michael H. Clemmensen i et interview med Berlingske.

Michael H. Clemmensen frygter, at Rusland gør brug af atomvåben

Han kalder de ukrainske soldaters indsats for heroisk og ubeskrivelig, men advarer samtidig vesten og Nato om ikke at knække Rusland helt.

- Sandheden er bare, at vi i Rusland er oppe imod verdens største atommagt, og at der derfor er grænser for, hvor stort et nederlag man kan påføre dem, før det bliver helt ekstremt farligt med risiko for en altødelæggende verdenskrig med atomvåben, siger han til mediet.

Ydmyget russisk hær

På trods af en næsten fem gange større styrke og en langt større og mere avanceret arsenal af våben, gik den russiske invasion af Ukraine ikke så nemt som først antaget.

Den russiske hær har været plaget af så dårlig planlægning, mangel på brændstof og voldsom korruption, at flere militære topfolk er blevet fængslet eller fyret af Putin.

Samtidig rapporteres det, at russiske soldater mangler så meget kampgejst, at flere har skudt deres egne køretøjer for at undgå at komme til fronlinjen.