General dræbt: - Rusland er ved at løbe tør

Siden krigens udbrud i februar 2022 er det med jævne mellemrum lykkedes ukrainerne at få ram på Putins generaler.

Den seneste i rækken er generalløjtnant Oleg Tsokov, der angiveligt er blevet dræbt i Berdjansk, en russisk-besat by i det sydøstlige Ukraine.

Det skriver flere medier, heriblandt Kyiv Post og Moscow Times.

Tsokov skulle angiveligt have befundet sig på et hotel, som blev ramt af et Storm Shadow-missil. Det er dog ikke bekræftet, ligesom russiske myndigheder vanen tro ikke har bekræftet generalens død overhovedet.

En mangelvare

Norske Dagbladet har talt med den pensionerede generalløjtnant Arne Bård Dalhaug. Ifølge ham er det langtfra sikkert, hvad Tsokovs død vil betyde for krigen, da det er usikkert, præcis hvilken rolle han har haft.

Men en ting er dog ret så sikkert: Rusland mangler efterhånden militære ledere, lyder vurderingen.

Putin er ved at løbe tør for generaler, siger ekspert. Foto: Mikhail Tereshchenko/Reuters/Ritzau Scanpix

- Kompetent militære ledere er en mangelvare i Rusland, og det har været et problem siden starten af krigen. Siden da har de også lidt mange tab blandt officerer, og nu er de ved at løbe tør for kompetente og erfarne ledere, siger Dalhaug til Dagbladet.

En blandt mange

Med sin død skriver Tsokov sig ind i rækken af russiske generaler, der har måttet lade livet i Ukraine.

Og manglen på erfarne ledere har store konsekvenser for den russiske krigsmaskine, vurderer Arne Bård Dalhaug. Han påpeger, at mange af Ruslands problemer skyldes dårlig, inkompetent ledelse.

Senest blev Sergei Goryachev, en højtstående russiske general, meldt dræbt i midten af juni.

Det er fortsat uklart, hvor mange russiske generaler der er blevet dræbt i krigen. I februar lød det fra den japanske efterretningstjeneste, at der er tale om over 20 tilfælde.

