General dræbt: Ukraine har fået ram på stort mål

I et luftangreb er det formentlig lykkedes ukrainerne at få bugt med Sergei Goryachev, en højtstående russisk generalmajor

Endnu en russisk general er blevet dræbt i Ukraine.

Rygterne om Sergei Goryachevs død har floreret siden tirsdag, og skal man tro den britiske efterretningstjeneste, skulle den være god nok

Sådan lyder det i tjenestens daglige opdatering om krigen.

'Generalmajor Sergei Goryachev blev næsten med sikkerhed dræbt i et luftangreb på en kommandopost i det sydlige Ukraine omkring 12. juni,' lyder meldingen.

Deltog i massakre

Goryachev, som tirsdag blev meldt død af russiske militærbloggere, var ingen hr. hvem som helst.

Generalen var stabschef for Ruslands 35. Combined Arms Army, som ifølge efterretningstjenesten deltog i Butja-massakren, hvor hundredvis af ukrainske civile blev dræbt.

Den britiske efterretningstjeneste finder det tilmed sandsynligt, at Goryachev inden sin død fungerede som Ruslands ledende kommandør i Ukraine.

Annonce:

Han er den første russiske general, der er blevet dræbt i Ukraine i 2023.

Kaos ved fronten

Goryachev er dog ikke den eneste højtstående kommandør, Ukraine skulle have fået ram på i løbet af ugen.

Ruslands pressetjeneste meldte onsdag, at den tjetjenske kommandør Adam Delimkhanov, højre hånd til diktator Ramzan Kadyrov, var blevet såret i et luftangreb.

Noget, der fik netop Kadyrov til at dele en bizar appel på Telegram, hvor han bad den ukrainske efterretningstjeneste om hjælp til at finde sin 'bror'. Kadyrov påstod senere, at Delimkhanov var uskadt, men det er ikke blevet bekræftet.

I et andet angreb blev 100 russiske soldater formentlig dræbt af Himars-missiler, efter de i flere timer havde ventet det samme sted på en general. Det skriver det amerikanske Institute for the Study of War (ISW).

Sergei Goryachevs død er ikke bekræftet, da Rusland ikke går ud med informationer om den slags.

Japans efterretningstjeneste meldte i februar, at over 20 russiske generaler var blevet dræbt under krigen.