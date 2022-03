Georgisk republik vil stemme om at blive en del af Rusland

Myndighederne i udbryderrepublikken Sydossetien i Georgien ønsker en afstemning om mulig indlemmelse i Rusland.

Lederen af regionen, Anatolij Bibilov, siger på russisk stats-tv onsdag, at en folkeafstemning er nødvendig for at kunne tage et sådant skridt.

Dog vil en folkeafstemning 'ikke blive svær' at arrangere, siger han.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Jeg mener, at en forening med Rusland er vores strategiske mål, siger Anatolij Bibilov.

Rusland angreb i 2008 Georgien, og siden har de to områder Sydossetien og Abkhasien været besat territorie.

Rusland anerkender Sydossetien, der ligger i det sydlige Kaukasus, som en uafhængig stat og har indsat tusindvis af soldater i regionen.

En talsmand for det lokale parlament i Abkhasien oplyser ifølge dpa, at Abkhasien ikke planlægger at tilslutte sig Rusland.

De fleste andre lande betragter fortsat Sydossetien og Abkhasien som en del af Georgien.

Lederen af parlamentet i Sydossetien, Alan Tadtajev, siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at en folkeafstemning bør blive afholdt 'i den nærmeste fremtid'.

Siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar er bekymringerne vokset for, at kampe kan blusse op i prorussiske regioner i andre tidligere sovjetstater.

Rusland har blandt andet som mål at 'befri' Donbas-regionens to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.

Søndag oplyste separatistlederen i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, at der skal holdes en folkeafstemning om at indlemme regionen i Rusland.

Den ukrainske regering sagde efterfølgende, at en sådan folkeafstemning ikke vil blive anerkendt af Ukraine.

Torsdag og fredag besøger den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), Georgien.

- Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine har med uhyggelig alvor understreget, hvor vigtigt det er, at vi sikrer suverænitet, fred og stabilitet i landene i regionen, udtaler Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

- Det gælder blandt andet for Georgien, og derfor er det vigtigt for mig, at vi fra dansk side udtrykker vores uforbeholdne støtte til landet og dets indbyggere.

I Georgien skal Jeppe Kofod mødes med blandt andre udenrigsminister David Zalkaliani, premierminister Irakli Garibasjvili og præsident Salome Zourabichvili.

Derudover skal den danske delegation besøge den georgiske kontaktlinje i netop Sydossetien.