Gerhard Schröder melder Rusland klar til at forhandle

Rusland er klar til at sætte sig ved forhandlingsbordet og finde en løsning på krigen i Ukraine, som har været i gang i mere end fem måneder.

Det mener Gerhard Schröder, som var Tysklands forbundskansler fra 1998 til 2005 og siden er blevet en tæt samarbejdspartner for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Schröder kalder i et interview med det tyske magasin Stern den nylige korneksportaftale for 'den første succes', som 'måske langsomt kunne udvikles til en våbenhvile'.

- Den gode nyhed er, at Kreml (det russiske præsidentkontor, red.) ønsker en forhandlet løsning, siger Schröder til Stern.

Den mindre gode nyhed, for Ukraine i hvert fald, kommer fra talsmanden for den russiske regering Dmitrij Peskov.

Han sagde onsdag, at Rusland ganske rigtigt var klar til at forhandle om en løsning i Ukraine, men at det kun kan komme til at foregå på 'russiske præmisser'.

I Ukraine bliver der set med skeptiske øjne på Schröders forsikringer om Ruslands forhandlingsvillighed.

Udenrigsminister Dmytro Kuleba henviser på sin Twitter-profil onsdag til de tunge kampe, som stadig udspiller sig mellem ukrainske og russiske soldater i de østlige dele af landet.

- Der er ikke noget mere kynisk end Putins håndlangeres påstande om, at Rusland er klar til at forhandle, skrev Kuleba.

- Rusland er fortsat fokuseret på krig, og alt andet er et røgslør blot.

Gerhard Schröder er siden krigen i Ukraine kommet i modvind i Tyskland for sit nære forhold til den russiske præsident.

Efter hans tid som kansler har han arbejdet tæt sammen med Putin og bestredet højtstående poster i russiske energiselskaber. Schröder fejrede sågar sin 70-års fødselsdag i Putins fødeby, Sankt Petersborg, hvor Putin også var til stede.

Schröder er desuden bestyrelsesformand for naturgasledningen North Stream 2, som i øjeblikket er sat i bero på grund af krigen i Ukraine og konflikten mellem Rusland og Vesten.

Schröder gik i Stern i rette med antagelser om, at hans nære forhold til Putin skulle være et problem.

- Jeg har gentagne gange fordømt krigen, det ved du godt. Men ville en personlig afstandtagen fra Vladimir Putin virkelig gøre nogen godt?, spurgte Gerhard Schröder Sterns journalist retorisk.

Krigen i Ukraine startede, da Putin 24. februar gav det grønne lys til, at de russiske styrker kunne krydse grænsen. Siden har Rusland taget kontrollen i det meste af regionerne Luhansk og Donetsk, som tilsammen udgør Donbas-området.