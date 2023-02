Gerningsmænd ødelagde vigtigt russisk militærfly for milliarder

Det russiske militærfly, der søndag morgen blev ødelagt i et angreb mod en militærflyveplads i Belarus (tidligere Hviderusland), var flere milliarder kroner værd.

Det skriver den belarusiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, i et opslag på Twitter.

Her hylder hun samtidig de gerningsmænd, der stod bag aktionen.

'Jeg er stolt over alle de belarusere, der forsat kæmper mod den russiske hybridbesættelse af Belarus og slås for Ukraines frihed. Jeres modige handlinger viser verden, at Belarus er imod invasionen. Æret være vores helte', skriver Tikhanovskaja.

Søndag morgen kunne indbyggerne i byen Machulishchi pludselig høre flere eksplosioner ved byens militærflyveplads, der ligger blot 12 kilometer fra den belarusiske hovedstad, Minsk.

Annonce:

Ifølge det uafhængige russiske medie Meduza var et russisk militærtransportfly blevet ødelagt i et droneangreb. Herefter kunne ByPol, der er en sammenslutning af ​​tidligere sikkerhedsstyrker i Belarus, bekræfte, at der var begået sabotage mod lufthavnen, og at et russisk militærfly var blevet ramt.

Ifølge ByPol er tale om et kontrol- og varslingsfly af typen A-50, som Rusland kun har få af, og angrebet rammer derfor det russiske militær hårdt.

Et 'succesfuldt' angreb

Mandag skriver Svetlana Tikhanovskajas rådgiver Franak Viacorka, at to medlemmer af en bevæbnet modstandsbevægelse står bag angrebet.

I alt seks droner var en del af angrebet. Det lykkedes det belarusiske militær at skyde flere af dem ned, men andre nåede deres mål og fik ødelagt varslingsflyet.

Meldinger om droneangreb i Belarus

I et opslag på Twitter kalder Viacorka angrebet for 'det mest succesfulde' siden begyndelsen af 2022.

Ifølge ham lykkedes det de to gerningsmænd at slippe ud af Belarus uden at blive anholdt. Andre medier skriver dog, at en aktivist blev anholdt i en nærliggende by. Ingen af meldingerne er bekræftet officielt.

'(...) De har allerede forladt landet og er i sikkerhed. Omkostningerne for det ødelagte fly løber op i 330 millioner euro', skriver Viacorka. Det svarer til 2,5 milliarder kroner.

Her to dage efter angrebet har hverken Belarus eller Rusland kommentere det offentligt.