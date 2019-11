Giftig røg indhyller Sydney efter nye skovbrande

Nye skovbrande indhyllede den australske storby Sydney i tyk røg mandag aften og tirsdag morgen lokal tid.

Stærke vinde sendte tyk røg fra over 60 nærliggende brande ind over Australiens største by.

Her blev blandt andet de ikoniske bygningsværker Operahuset og broen Harbour Bridge svære at se.

En million hektar af Australiens østkyst er gået op i flammer

Delstaten New South Wales' (NSW) sundhedsministerium har udsendt en advarsel og råder borgere til at holde sig indendørs.

Røgen skulle indeholde ti gange så mange skadelige partikler som ved et farligt niveau.

- For de fleste vil røgen irritere øjne, næse og hals, men for personer med blandt andet astma kan det være mere farligt, siger Richard Broom, der er leder af NSW's sundhedsministerium.

Voldsomme skovbrande har de seneste uger ødelagt over en million hektar skov og opdyrket land i delstaterne NSW og Queensland, hvor der flere steder har været tørke i over tre år.

Varsler katastrofedag: - Det værste, vi nogensinde har oplevet

Ifølge NSW's brandmyndighed vil røgen blive hængende over Sydney i løbet af tirsdagen, da den stærke vind holder gang i de mange omkringliggende skovbrande.

Fire personer er omkommet, og over 300 hjem er blevet ødelagt af brandene i den seneste uge.

Mere end 1300 brandmænd kæmper i øjeblikket med ilden, og der er udstedt afbrændingsforbud i de fleste områder.

Se også: Katastrofal brandfare truer områderne omkring Sydney

Se også: Australien hærget af brande: - De er virkelig farlige