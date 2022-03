Gigantisk militærkonvoj holder stille: Det pønser Putin på nu

Der er to mulige grunde til, at en militærkonvoj, der strækker sig over 64 kilometer, ikke har rykket sig ud af flækken siden tirsdag, mener major ved Forsvarsakademiet

De seneste dage har en 64 kilometer lang russisk militærkonvoj nærmet sig den ukrainske hovedstad.

Men onsdag holder de militære køretøjer fortsat parkeret lige øst for Antonov-lufthavnen godt 30 kilometer nordvest for Kiev.

Dermed har de ikke rykket sig siden tirsdag morgen. Det er der to mulige årsager til, vurderer en militærforsker.

Kan eller vil ikke

Flere medier, herunder svenske Aftonbladet og amerikanske NPR, skriver, at den gigantiske konvoj bestående af soldater, pansrede køretøjer, kampvogne, selvkørende artilleri og andre køretøjer simpelthen er løbet tør for mad og benzin.

Men der kan også ligge taktiske overvejelser bag det pludselige stop, mener Kristian Lindhardt, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Der er to årsager. Enten kan den ikke komme videre, eller også vil den ikke videre. Hvis ikke den kan komme videre, tyder det på, at ukrainerne har succes. Hvis den ikke vil videre, tyder det på, at russerne er i gang med at tænke sig om, siger han til Ekstra Bladet.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er nemlig nødt til at tænke over sit næste træk mod hovedstaden, Kiev, påpeger Kristian Lindhardt:

- Russerne er højst sandsynligt ved at overveje, om de skal gå ind i Kiev eller gå rundt om byen og dermed omringe den. Hvis de kigger på infrastrukturen og vejene, overvejer de nok, om de skal gå vest om byen og så omslutte den.

Putin er formentlig tilbageholden med at gå direkte ind i Kiev, lyder vurderingen.

- Det vil blive omkostningsfuldt for de russiske soldater. Det vil også være ødelæggende for den civile befolkning. Putin har jo sagt, at ukrainerne egentlig blot er russere, så hvis han går ind i Kiev, og der dør en masse ukrainere, får han svært ved at retfærdiggøre den handling, siger militæranalytikeren.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Angreb fra luften?

En mulighed kunne så være at angribe eller bombe den stillestående russiske kampenhed, men det er ikke lige så nemt, som det måske kan lyde.

- Når man har sådan en kolonne, vil man gøre alt for at beskytte den, lød det tirsdag fra Karsten Marrup, major og chef for luftoperationer hos Forsvarsakademiet, til Ekstra Bladet.

Han vurderede desuden, at russerne sørger for at beskytte konvojen rigtig godt, så den ikke bliver udsat for angreb.

- De russiske styrker har formentlig rigtig mange fly i luften. Her snakker vi kamphelikoptere til at holde landtropper væk. Kampfly til at holde kampfly væk. Og så formoder jeg, at dele af kolonnen vil kunne forsvare sig selv mod angreb fra jord og luft, sagde han.

Russiske styrker fortsætter onsdag deres angreb på Ukraine og landets store byer. Det er blandt andet gået hårdt ud over den nordøstlige millionby Kharkiv.