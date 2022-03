Gik verden rundt: Nu er mor og baby døde

Hun er blevet billedet på krigens mange ofre.

Nu har kvinden, der blev fotograferet, mens hun højgravid bliver båret ud af ruinerne fra det, der engang var et børnehospital i Ukraine, fået en tragisk slutning på livet.

Både hun og hendes ufødte barn har mistet livet, skriver nyhedsbureauet AP, der også tog billedet i første omgang.

Billedet blev taget onsdag ved et børnehospital i Mariupol i det østlige Ukraine, og hurtigt blev det et billede på Ruslands brutale angreb på den ukrainske befolkning.

På billedet kunne man se, hvordan hun holdt om den nederste del af sin gravide mave, der var smurt ind i blod.

- Dræb mig nu

Ifølge AP var det hjerteskærende minutter op til kvindens død, efter at hun var blevet overført til et nyt hospital.

Mediet beskriver, hvordan kvinden med sundhedspersonalets ord tiggede om at dø, da det gik op for hende, at hun var ved at miste sit barn.

- Dræb mig nu, råbte hun ifølge de tilstedeværende.

Ifølge kirurgen Timur Marin, der var til stede, var kvindens bækken ødelagt, og hendes hofte var revet løs. Barnet blev født med kejsersnit, men var ikke i live.

Efterfølgende forsøgte lægerne at genoplive moderen i en halv time, men uden held.

- De døde begge, siger Timur Marin ifølge mediet.

Massegrave

Mariupol har været særdeles meget under angreb, siden Rusland invaderede Ukraine.

I byen er der blevet lavet flere massegrave, fordi dødstallet hober sig op. Ifølge lægerne på fødestuen kom en pårørende og hentede kvindes lig, så hun ikke endte i en af dem.

Rusland er under beskyldning for krigsforbrydelser. En af dem er netop angreb på børnehospitaler.

Embedsmænd fra Rusland påstår, at børnehospitalet, hvor kvinden blev såret, er blevet belejret af ukrainske ekstremister, der bruger det som base.

De russiske ambassadører i FN og Storbritannien har sågar kaldt historierne om det sønderbombede hospital for fake news.

AP skriver, at de selv har og har haft journalister til stede, der har dokumenteret angrebene og set ofrene.