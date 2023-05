Godkender lån: 300 mio. dollars til kriseramt land

Verdensbanken har fredag godkendt et lån på 300 millioner dollar (op mod 2,1 milliard kroner) for at hjælpe fattige og sårbare familier i det kriseramte Libanon.

Pengene skal sikre, at kontanter er tilgængelige for landets mest udsatte grupper og sikre en bedre udvikling af velfærdsordninger. Den økonomiske krise i Libanon har ført til, at banker står uden kontanter, og det har været næsten umuligt for almindelige borgere at få fat i deres sparepenge.

Verdensbanken har beskrevet den økonomiske krise i Libanon, som en af de mest alvorlige i verden siden midten af 1800-tallet.

Siden 2019 har Libanons valuta tabt mere end 98 procent af dens værdi. Ifølge FN er det nu over 70 procent af landets befolkning, som lever under fattigdomsgrænsen.

Annonce:

- En hel generation er dømt til et liv i fattigdom på grund af denne dybe krise, sagde den særlige fattigdomsudsending Olivier de Schutter sidste år.

De primære årsager til krisen er korruption og en meget kortsigtet økonomisk politik fra regeringens og centralbankens side. I august 2020 blev landet rystet af en katastrofal eksplosion i store depoter med kunstgødning i Beiruts industrihavn.

Mindst 217 mennesker mistede livet. Omkring 5000 blev såret ved katastrofen, som efterlod 300.000 mennesker uden tag over hovedet.

Eksplosionerne var en følge af omfattende korruption og inkompetence i den regerende klasse gennem 30 år, og de forværrede den udbredte mistillid til politikere og myndigheder.

Den nye finansieringspakke kommer i tillæg til lån på 1,7 milliard kroner i 2021. De blev givet for at hjælpe Libanon med at tackle pandemien og den økonomiske krises konsekvenser.

Krisen har forstærket Libanons politiske spændinger og bragt landet tættere på nye væbnede konflikter. Valutaens kollaps har også undergravet lønnen for politifolk og soldater

USA støtter sikkerhedsstyrkerne for at undgå en fuldstændig destabilisering af Libanon.