Godt nyt til seks millioner i Ukraine

Fredag morgen blev Ukraine angrebet af over 70 russiske missiler. Fire blev dræbt, og størstedelen af landet stod uden strøm og med ødelagt energi-infrastruktur.

Men midt i krigens rædsler har den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj opløftende nyheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

For seks millioner har fået strømmen tilbage, kunne præsidenten oplyse i en tale via det sociale medie Telegram.

- Reparationsarbejdet fortsætter efter angrebet i går, lød det.

Eftersøgning i gang

Udover oprydningsarbejdet har lørdagen også budt på en større eftersøgning efter overlevende.

Indtil videre er fire blevet dræbt herunder en lille dreng, som skønnes til at være et år gammel. Han blev fundet død blandt murbrokkerne i et lejlighedskompleks.

13 er såret i forbindelse med angrebet. Fire af dem er børn.

Største angreb på hovedstaden

Det russiske angreb var et forsøg på at ødelægge energi-infrastrukturen med ønsket om at få ukrainerne til at gå igennem en kold og mørk vinter.

Angrebet fredag ramte store dele af det centrale, østlige og sydlige Ukraine, og her lykkedes det russerne at gøre stor skade.

Kiev blev også ramt, og angrebet betegnes som det største på hovedstaden siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.