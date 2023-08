Gør fund i Putins forladte luksusvilla

Flere internationale medier har afsløret, at Putin for flere år siden byggede en luksusvilla ved en finsk sø. Nu er den forladt, men en reporter har gjort en række fund

Over 1000 kilometer fra Moskva ligger den finske by Säimen.

Langt fra Kreml, krig og Putins hjemmebane, men alligevel har byen trukket overskrifter i Ukraine.

Det skyldes, at det uafhængige russiske medie har offentliggjort en artikel, hvor det fremgår, at Putin havde en luksusvilla i området, som den russiske præsident nu har forladt.

En sky ven

Angiveligt skulle det være en af Putins mere sky venner ved navn Viktor Khmarin, der på et tidspunkt før 2017 skaffede villaen nord for Rusland til sin ven.

The Insiders reporter Sergej Kanev besøgte for nylig stedet, og i artiklen beskriver han, hvordan døren bare stod åben til det forladte sted.

Her skulle han blandt andet have fundet dyre byggematerialer i massevis, kasser med dyre keramikfliser og et forladt køleskab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I 2019 var Vladimir Putin på besøg hos daværende præsident i Finland Sauli Niinisto. Meget er sket siden, og i dag er Putin uønsket i de fleste lande i verden. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Otte badeværelser

Også mediet Business Insider har for nyligt beskrevet om den finske Putin-villa, og de har flere detaljer om, hvordan præsidenten boede, når han var en smuttur i det finske

Her fremgår det, at det kostede omkring 3,2 millioner dollars (knap 22 millioner danske kroner, red.) at bygge huset, der skulle huse tre etager med vinkælder, pool og otte badeværelser.

Foruden den nu forladte luksusejendom i Finland ejer Vladimir Putin et hav af luksuriøse boliger i Rusland. Blandt andet i byen Valdai og i OL-byen Sochi.

Du kan læse meget mere om Putins sky ven og hans interessante fortid her.