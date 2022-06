Google-ansat: Kunstig intelligens har udviklet bevidsthed

Googles kunstige intelligens er som et barn, hævder en af tech-gigantens ansatte - der mener, at Googles kunstige intelligens har udviklet en form for bevidsthed.

- Hvis ikke jeg vidste præcis, hvad det var, hvilket er et computerprogram, vi har bygget for nyligt, så ville jeg tro, at det var et syv-otte årigt barn, som vidste en del om fysik, udtalte Blake Lemoine til Washington Post.

Avisen beskriver, at den ansatte hos Google har haft ansvar for at kommunikere med firmaets kunstige intelligens, LaMDA, der udvikler chatbots.

Dette skulle ske for at sikre, at AI-satsningen ikke brugte hadefulde eller krænkende ord.

Da Lemoine diskuterede religion med LaMDA hævder ingeniøren, at han fandt ud at, at den kunstige intelligens var langt mere udviklet, end hvad den skulle være.

Sendt hjem af Google

Blake Lemoine blev henover weekenden sendt hjem af Google. De mener, at han har brudt sin tavshedspligt ved at udtale sig.

Ingeniøren har råbt vagt i gevær i en række amerikanske medier, og har også udgivet en længere artikel på websitet Medium.

Her skriver han, at LaMDA har fortalt ham softwaren gerne vil blive anset som en ansat af Google - i stedet for Googles ejendom.

Og at den kunstige intelligens er ‘sansende’.

Google har indtil videre afvist Blake Lemoines påstande.

- Vores team, som inkluderer etikere og teknologer, har gennemgået Blakes bekymringer omkring vores AI-principper og har informeret ham om at beviserne ikke støtter hans påstande. Han fik at vide, at der ikke var nogen beviser for, at LaMDA var sansende (og mange beviser imod det), udtalte Googles talsperson Brian Gabriel ifølge Washington Post.