Grækenland hærget af 42 naturbrande på ét døgn

I løbet af 24 timer har Grækenland været udsat for intet mindre end 42 naturbrande

Mellem lørdag og søndag har brandfolkene i Grækenland haft voldsomt travlt.

De er nemlig rykket ud til intet mindre end 42 naturbrande. Langt de fleste af dem er blevet slukket med det samme.

Det skriver brandvæsnet i landet ifølge flere græske medier, som Tovima og Kathimerini. Men også det udenlandske AP, skriver om især én voldsom episode nær Athen.

Voldsom brand i Athen

Ved den græske hovedstad, Athen, opstod der en brand, som krævede ekstra kræfter.

Det skete ved middagstid lørdag i forstaden Glyfada.

Søndag aften lyder meldingen fra brandvæsnet, at branden er under kontrol, og brandfolkene stadig arbejder på at få slukket den.

Ødelagte hjem

Selvom den store brand er under kontrol, har den formået at ødelægge flere huse og køretøjer, skriver AP.

De græske myndigheder havde i løbet af lørdagen evakueret dele af Voula og Glyfada.

Søndag morgen arbejdede 65 brand-ingeniører og 283 brandmænd i området.

DAEE, special-enheden inden for det græske brandvæsen, er ved at undersøge årsagen til de mange brande.

Det er dog kendt, at det meget varme og tørre vejr tilsat en masse vind, gør Grækenland udsat for voldsomme brande i sommermånederne.