Græske skovbrande er ude af kontrol

Danskere opfordres til at holde sig opdateret om situationen

Flere af de skovbrande, der lige nu raserer i Grækenland, er ude af kontrol.

Derfor opfordrer Udenrigsministeriet nu danskere, der er på ferie i Grækenland, til at holde sig opdateret på situationen.

Det er skovbrande ved Ancient Olympia på Vestpeloponnes og på øen Evia ved Limni og Mantoudi, som breder sig ukontrolleret, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice i et tweet.

- Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger, lyder det.

Slukningsarbejdet er i fuld gang, men brandfolk har svært ved at få flere af brandene under kontrol. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Skovbrande er ikke usædvanlige i Grækenland på denne tid af året, men en ekstrem hedebølge, som har sendt temperaturen op på 44 grader, har intensiveret brandenes styrke i år.

Hedebølgen er den værste siden 1987, har den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis tidligere meldt ud.

Også ferieøen Rhodos har været hårdt ramt af skovbrande. Her har en stærk vind spredt brandene med stor hastighed, og flammerne har efterladt tusindvis af hjem uden strøm og store arealer nedbrændt.

Brandene får mange danskere til at tage kontakt til Udenrigsministeriets Borgerservice for at få råd og vejledning. Det drejer sig både om danskere, der allerede er afsted på ferie og personer, som har planlagt en tur i en nær fremtid.

Voldsom brand nær Ancient Olypia i det vestlige Grækenland. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Også Italien og Tyrkiet er hårdt plaget af skovbrande, og ambassaderne i de berørte lande følger udviklingen tæt, har Frej Jackson, fungerende chef for Udenrigsministeriets Borgerservice, tidligere forklaret til Ritzau.

Han rådede samtidig til, at danske turister, der endnu ikke er taget afsted, sørger for at få styr på rejseforsikringen.

- Så sikrer man sig at slippe for en regning for en eventuel evakuering, hvis hotellet bliver berørt, sagde han til Ritzau.

Er man allerede afsted, og er man utryg, råder Frej Jackson i første omgang til, at man tager fat i sit rejseselskab samt det hotel, man er indkvarteret på.

Se de vilde billeder fra de to store skovbrande i Grækenland herunder.

Skovbranden nær Ancient Olympia i det vestlige Grækenland. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Skovbranden nær Ancient Olympia i det vestlige Grækenland. Foto: Ritzau Scanpix

Skovbranden nær Ancient Olympia i det vestlige Grækenland. Foto: Ritzau Scanpix

Brandmænd kæmper en brav kamp mod ilden - her er det en skovbrand på øen Evia.Foto: Costas Baltas/Ritzau Scanpix