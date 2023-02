Grusom massakre: Men var det hele et fupnummer?

En sag om mere end ti døde russiske krigsfanger fra november har fået beskyldningerne til at fyge. Den ukrainske ambassade glider af på sagen med henvisning til en udtalelse fra landets egen ombudsmand for menneskerettigheder

Advarsel: Vi advarer om stærke billeder i artiklen.

Ti russiske soldater er i færd med at overgive sig, flere af dem allerede liggende med ansigtet mod mudderet et sted nær den ukrainske by Makijivka 12. november sidste år.

I løbet af få øjeblikke er kroppene livløse, og mudderet omkring soldaterne forvandlet til et inferno af blod, mudder og sønderskudte kroppe.

I kølvandet på den massive dækning og dokumentation af de forbrydelser og krigsforbrydelser, som russerne har stået bag, benytter Ekstra Bladet invasionens 365. dag lejligheden til at mudre billedet en anelse.

Ukraine kan nemlig heller ikke se sig fri for anklager om krigsforbrydelser i mere eller mindre dokumenteret grad. Og som ekspert i folkeret ved Forsvarsakademiet Kenneth Øhlenschlæger Buhl siger:

- Der er ingen tvivl om, at når en krig af den her karakter starter, og der er stor brutalitet, vil der på begge sider være en latent risiko for at begå krigsforbrydelser.

At overgive eller ikke at overgive

Videoerne fra det blodige møde mellem russiske og ukrainske styrker, som førstnævnte kalder for 'krigsforbrydelser' og sidstnævnte for 'selvforsvar', blev oprindeligt delt på pro-ukrainske kanaler på tjenesten Telegram.

Første sekvens viser russiske tropper på jorden med armene over hovedet. Screenshot: Ukendt/Telegram

Avisen New York Times har kulegravet sagen, som Rusland kalder for krigsforbrydelser og Ukraine for selvforsvar. Dermed har de fundet frem til hændelsens præcise placering, blandt andet ved hjælp af en yderligere pro-ukrainsk Telegram-kanal

De russiske soldater var angiveligt i gang med at overgive sig - og lægge sig på jorden, indtil en russisk soldat pludselig kommer til syne og åbner ild mod de ukrainske tropper.

Her åbner en russisk soldat angiveligt ild mod de ukrainske styrker. Screenshot: Ukendt/Telegram

- Det er lidt uklart, hvad der gik forud - men ukrainerne senere har udtalt, at der var tale om en falsk overgivelse, og et forsøg på at lokke ukrainerne i baghold, siger militærforsker Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Næste sekvens viser nemlig de russiske soldater liggende livløse på jorden i blod.

Billederne viser det blodige efterspil fra hændelsen. Screenshot: Ukendt/Telegram

Derfor anklagede Ruslands forsvarsministerium hurtigt Ukraine for krigsforbrydelser ved at have henrettet krigsfanger i koldt blod.

Ekstra Bladet har bedt Ukraines ambassade i Danmark om et interview vedrørende sagen og håndteringen af den, men ambassaden henviser til et svar fra landets ombudsmand for menneskerettigheder, Dmytro Lubinet:

'Det kan konkluderes ud fra separate sekvenser af video fra hændelsen med det russiske militær, at iscenesættelsen af en overgivelse er en krigsforbrydelse - de åbnede ild, da de overgav sig, mod de ukrainske væbnede styrker.'

'Derfor kan de russiske styrker ikke betragtes som krigsfanger, da de kæmper og begår forræderi. De, der ønsker at bruge beskyttelsen fra international lovgivning til at begå mord, bør straffes. Derudover er det ikke en krigsforbrydelse at besvare ild,' lyder det i svaret.

Ekstra Bladet har stillet en række opfølgende spørgsmål, da landet har varslet en skarp kurs over for forbrydelser i egne rækker, ligesom landet allerede i 2014 gav Den Internationale Straffedomstol jurisdiktion til at efterforske brud på krigens love og folkeretten i landet.

Ambassaden er ikke vendt tilbage inden deadline. Heller ikke FN har endnu meldt noget ud om sagen.