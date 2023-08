Grusom rapport: 14-årig så ting hun aldrig have troet

En 14-årig piges uhyggelige beretninger er ifølge Human Rights Watch bare et eksempel på, at Saudi-Arabien siden sidste år dræbt hundredvis af migranter

En grusom rapport fra Human Rights Watch har netop set dagens lys.

Og særligt den 14-årige Hamdiyas vidneberetning er uhyggelig læsning fra rapporten, der også giver heftig kritik til blandt andre Cristiano Ronaldo.

Pigen fra Etiopien har forladt sit hjemland i et forsøg på at få et bedre liv, da hun ikke længere kunne fortsætte sin uddannelse i Oromia-regionen og derfor måtte skaffe et arbejde for at overleve.

Hun endte med at blive kontaktet af nogle menneskesmuglere, der ifølge HRW lokkede hende til Saudi-Arabien med lovning om en bedre tilværelse.

Men så langt kom hun aldrig, og hun endte med at blive en af de tusindvis af migranter, der strandede ved grænsen til Saudi Arabien.

- Vi blev skudt på igen og igen. Jeg så mennesker blive dræbt på en måde, som jeg aldrig havde forestillet mig. Jeg så 30 mennesker blive dræbt på stedet.

Annonce:

- Jeg gemte mig under en sten og sov der. Jeg kunne mærke mennesker omkring, der også sov. Men jeg fandt ud af, at det ikke var sovende mennesker. Det var lig. Jeg vågnede op og var helt alene, lyder det fra 14-årige Hamdiya.

Truet

Samtidig fortæller hun, at da hun nåede frem til grænsen til Saudi-Arabien, fortalte menneskesmuglerne, at de skulle have yderligere 500 saudiarabiske riyals (Omkring 1000 danske kroner red.), hvis hun skulle det sidste stykke ind i landet.

Men hun havde ingen penge, og det endte med en trussel om at blive voldtaget.

14-årige Hamdiyas historie er en af mange forfærdelige skæbner langs den såkaldte østlige rute fra Afrikas Horn til Saudi-Arabien.

Ifølge HRW har saudiarabiske grænsevagter siden sidste år dræbt hundredvis af etiopiske migranter, der har prøvet at bevæge sig ind i kongeriget gennem nabolandet Yemen.

Ronaldo nævnt

Beskyldningerne vidner om en betydelig eskalering af overgreb langs den såkaldte østlige rute fra Afrikas Horn til Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien har ikke udtalt sig om anklagerne.

Annonce:

- Repræsentanter fra Saudi-Arabien dræber hundredvis af migranter og asylansøgere i dette fjerne grænseområde væk fra resten af verdens søgelys, siger forsker ved Human Rights Watch Nadia Hardman.

- At bruge milliarder på at opkøbe professionelle golfklubber, fodboldklubber og betydningsfulde underholdningsbegivenheder for at forbedre det saudiarabiske image bør ikke drage opmærksomheden væk fra disse forfærdelige forbrydelser, fortsætter hun.

Hun henviser blandt andet til opkøbet af Premier League-klubben Newcastle, finansieringen af golfturen LIV Golf samt indkøb af fodboldstjerner som Cristiano Ronaldo og Karim Benzema.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ronaldo får i rapporten massiv kritik for at skifte til Saudi Arabien og dermed hjælpe nationen med sportswashing. Foto: FAYEZ NURELDINE/Ritzau Scanpix

Systematiske drab

Den New York-baserede menneskerettighedsorganisation har i næsten et årti dokumenteret overgreb mod etiopiske migranter i Saudi-Arabien og Yemen.

De seneste drab virker ulig tidligere udbredte og systematiske og kan muligvis betegnes som forbrydelser mod menneskeheden.

Annonce:

Eksperter fra FN kunne tidligere på året fortælle 'bekymrende anklager' om, at artilleribombardement samt andet skyderi på tværs af grænsen mellem de to lande dræbte omkring 430 migranter i det sydlige Saudi-Arabien og nordlige Yemen i de første fire måneder af 2022.

Saudiarabiske repræsentanter er ikke vendt tilbage på AFP's anmodning om en kommentar.

Human Rights Watch har heller ikke modtaget svar på de breve, organisationen har sendt til landets indenrigs- og forsvarsministerium.

Saudi-Arabien mobiliserede i 2015 en koalition med det formål at vælte Houthi-oprørerne, der tog kontrol med Yemens hovedstad Sanaa fra den internationalt anerkendte regering det forrige år.

Krigen har ført til, hvad FN har beskrevet som en af nutidens værste humanitære katastrofer.