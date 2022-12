Guldmine kollapser i Kina og fanger 18 arbejdere under jorden

Redningsarbejdere forsøger søndag at nå frem til 18 mennesker, som er fanget i en kollapset mine i Kina.

Det oplyser kinesiske statsmedier.

Kollapset er sket i en guldmine i den nordvestligt beliggende Xinjiang-region.

I alt arbejdede 40 mennesker under jorden i minen, da kollapset fandt sted.

Stadig fanget

22 er bragt i sikkerhed på overfladen, men 18 er fortsat er fanget under jorden.

- En redningsaktion er undervejs for at hente de resterende minearbejdere op, oplyser det statslige nyhedsbureau Xinhua.

Kollapset fandt sted omkring klokken 13.40 lokal tid lørdag. Det oplyser myndigheder i Xinjiang ifølge det spanske nyhedsbureau Europa Press.

Endnu kendes årsagen til kollapset ikke. Området omkring er ved at blive sikret for at undgå yderligere kollaps i området, skriver nyhedsbureauet.

Minesikkerheden er blevet forbedret i Kina over de seneste år. Det samme gælder mediedækningen af hændelserne, som tidligere ofte blev forbigået.

Mange ulykker

Men der sker stadig ret hyppigt ulykker, og det er en industri, hvor sikkerheden kan være ret slap. Det gælder især i de mest primitive miner.

I september sidste år endte 19 minearbejdere med at være fanget under jorden, da en kulmine kollapsede. De blev fundet døde efter en lang eftersøgning.

I december 2021 blev 20 arbejdere reddet fra en oversvømmet kulmine i Shanxi-provinsen, mens to andre døde.

Lørdagens kollaps skete i Yining-distriktet i Xinjiang-regionen. Minen ligger omkring 100 kilometer fra grænsen til Kasakhstan.