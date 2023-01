Guvernør i Brasilia suspenderes efter storm på parlament

En højesteretsdommer i Brasilien har sat guvernøren i hovedstaden Brasilia fra posten i 90 dage. Beslutningen skyldes manglende sikkerhed ved bygningerne for Brasiliens parlament, præsidentpalads og højesteret, der blev stormet søndag.

Efter at brasiliansk politi havde genvundet kontrollen med de tre bygninger, der ligger på samme plads, har fokus rettet sig mod, hvordan det kunne ske.

Dommeren, Alexandre de Moraes, har sent søndag aften lokal tid besluttet, at guvernøren Ibaneis Rocha fjernes fra posten i 90 dage.

De tre bygninger blev stormet af tilhængere af den tidligere præsident Jair Bolsonaro.

Tusindvis af tilhængere demonstrerede og krævede, at stemmerne fra præsidentvalget skulle gentælles. Valget blev vundet af venstrefløjens Luiz Inácio Lula da Silva, der således er ny præsident.

Annonce:

Tilhængere af den tidligere præsident overskred afspærringer og stormede bygningerne.

Præsident Lula har anklaget Brasilias politistyrke for at se til, mens demonstranterne stormede magtinstitutionerne. Politistyrkens øverste chef er netop guvernør Ibaneis Rocha, der er tidligere allieret med Jair Bolsonaro.

Lula befandt sig i en by i det sydøstlige Brasilien. Herfra underskrev han et dekret, der gav hans regering myndighed til at overtage kontrollen med de lokale politimyndigheder.

Ibaneis Rocha bad i en video Lula om tilgivelse for den manglende sikkerhed. Samtidig har han ifølge nyhedsbureauet AFP fyret sikkerhedschefen i Brasilia, Anderson Torres.

Torres har tidligere været justitsminister i Jair Bolsonaros regering.

Det brasilianske justitsministerium har ifølge AFP også bedt om at få udstedt en arrestordre på Torres og andre myndighedspersoner, der har forsømt deres pligter.

Bolsonaro selv har fordømt stormen på bygningerne som 'plyndringer og en invasion.'

Annonce:

Brasilia er udover at være Brasiliens hovedstad en af landets 27 delstater.