Guvernør: Missil rammer russisk by

Missilfragmenter har angiveligt ramt en russisk by nær grænsen til Ukraine

Missilfragmenter har fredag ramt en russisk by og såret flere.

Det meddeler den russiske guvernør i Rostov oblast, Vasilij Golubev, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han hævder, at missilet var ukrainsk, og at det russiske militær skød det ned over byen Taganrog, hvorefter missilfragmenterne faldt til jorden og sårede ni personer.

Byen ligger omkring 50 kilometer øst for den ukrainske grænse og 100 kilometer for den ukrainske by Mariupol.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billeder fra den russiske ambassadør viser kratere i jorden, angiveligt efter missilfragmenter. Foto: Ritzau Scanpix/AFP PHOTO / TELEGRAM / @golubev_vu

Ingen reaktion

Ifølge Reuters har Ukraine ikke reageret på de angivelige angreb, hvilket ellers ofte er tilfældet, når Ukraine beskyldes for at udføre angreb på russisk territorium.

Billeder fra stedet, som den russiske guvernør har delt, viser kratere efter nedslaget og flere ødelagte bygninger.

