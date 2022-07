Guvernør opfordrer 350.000 til at flygte fra Donetsk

Regionen Donetsk står til at blive den næste store slagmark i krigen i Ukraine, og regionens guvernør, Pavlo Kyrylenko, har opfordret 350.000 borgere til at evakuere regionen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Russiske styrker vandt for nylig kontrol med byerne Sjevjerodonetsk og Lysytjansk og sidder ifølge eget udsagn nu reelt på magten i regionen Luhansk, som ligger nordøst for Donetsk.

Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj advarede senest om, at de russiske styrker nu bevæger sig mod syd ind i Donetsk.

Og kampene her kan komme til at afgøre krigen, siger Kyrylenko.

- Hele landets skæbne kommer til at blive afgjort af Donetsk-regionen, siger han.

- Når der er færre mennesker til stede, kan vi bedre koncentrere os om fjenden og udføre vores primære opgave, siger han på et pressemøde.

Kyrylenko gav sine ord på et pressemøde i industribyen Kramatorsk. Den er en blandt flere industribyer, som stadig er under ukrainsk kontrol i Donetsk. De andre to store er Slovjansk og Bakhmut.

Ifølge AP er det stadig uvist, om indbyggerne i regionen ønsker at evakuere. Det er heller ikke sikkert, at der overhovedet er mulighed for det.

Rusland og Ukraine har før haft svært ved at komme til enighed om evakueringsplaner, og flere ngo'er har meldt om russiske brud på aftaler om humanitære korridorer.

Ifølge Serhij Hajdaj kan der komme en lille russisk pause, inden angrebene for alvor sætter ind mod Donetsk.

- Vores styrker har ramt de af deres depoter, som ikke er ved fronten. En stor mængde af deres udstyr og brændstof er ved at blive ødelagt. Så vi kan formentlig antage, at de vil tage sig en pause på et tidspunkt, siger Serhij Hajdaj.

Både Luhansk og Donetsk har mange russisktalende indbyggere. Ifølge den russiske præsident, Vladimir Putin, er det dem, som den 'nynazistiske juntaregering' i Ukraine begår 'folkedrab' på.