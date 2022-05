Guvernør: Rusland har sat alt ind for at tage Luhansk

Torsdag har Rusland ifølge ukrainske politikere sat alt ind for at tage magten i regionen Luhansk i det østlige Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De russiske styrker har i ugevis haft fokus rettet mod Donbas-regionen, hvor Luhansk ligger, efter at det ikke lykkedes dem at indtage Ukraines hovedstad, Kyiv.

- Situationen er fortsat svær, fordi den russiske hær har sat alle sine styrker ind for at tage Luhansk-regionen, siger Serhij Hajdaj, der er guvernør i Luhansk, i en video på beskedtjenesten Telegram.

De russiske styrker nærmer sig de centrale områder af byerne Sjevjerdonetsk og Lysytjansk. Byerne er eftertragtede for deres strategiske placering.

- Ekstremt voldsomme kampe finder sted i udkanten af Sjevjerdonetsk. De ødelægger simpelthen byen, de bombarderer den hver dag, bombarderer uden pause, siger Serhij Hajdaj.

Ni personer mistede torsdag livet efter bombardementer i Ukraines næststørste by, Kharkiv, som det ikke er lykkedes Rusland at få kontrol over.

Samme dag er fem civile blevet dræbt i den sydlige region Donetsk ifølge regionens guvernør.

Mens kampene i regionen intensiveres giver Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, udtryk for en frustration over, at vestlige lande ikke leverer våben til Ukraine hurtigt nok.

Han har sagt til den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, at Ukraine har brug for tunge våben 'hurtigst muligt'.

Kampene i Donbas-regionen har ifølge Ukraines viceforsvarsminister Ganna Malyar nået det hidtil voldsomste niveau.

En general i det ukrainske militær siger torsdag, at russiske styrker har overhånden i Luhansk, men at ukrainerne fortsat kæmper imod.

Tirsdag foreslog USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger, at Ukraine opgiver territorie til Rusland for at stoppe krigen.

Det territorie, Kissinger foreslår, er Krim-halvøen og dele af Luhansk og Donetsk.

Det forslag faldt dog ikke i god jord hos Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der erklærede sig dybt utilfreds med forslaget fra den tidligere amerikanske toppolitiker.