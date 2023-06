Guvernør: Tætpakket område ramt af angreb

To russiske missiler har ramt et område centralt i den ukrainske by Kramatorsk med mange mennesker og restauranter.

Det siger guvernøren i den østlige Donetsk-region, hvor byen ligger, til ukrainsk tv.

- For kun en halv time siden ramte to missiler Kramatorsk by, siger guvernøren, Pavlo Kyrylenko.

Flere dræbte og sårede

Ifølge Reuters oplyser Ukraines indenrigsminister, at to personer er dræbt og 22 såret i angrebet mod den ukrainske by tirsdag aften.

Et barn er blandt de sårede, lyder det.

Redningsmandskab er på stedet for at hjælpe ofrene.

En belgisk freelancejournalist, der befinder sig i byen, har delt billeder på Twitter af ødelæggelserne.

160.000 indbyggere

Han skriver, at der ligger folk fastklemt under murbrokker fra en restaurant, der blev ramt af de to missiler.

Ifølge journalisten er der både dræbte og sårede i angrebet. Angrebet skete omkring klokken 18.30 dansk tid, fremgår det af hans opdateringer.

Kramatorsk, der har omkring 160.000 indbyggere, ligger vest for frontlinjen, hvor ukrainske og russiske styrker kæmper om kontrol med Donetsk-regionen.

Byen har ofte været udsat for russiske angreb.

Et af de blodigste fandt sted i april sidste år, da et missilangreb ramte byens togstation. 63 mennesker blev dræbt i det angreb.

Rusland har flere gange afvist at have angrebet civile mål i det, den russiske regering beskriver som en "særlig militær operation".