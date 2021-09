Gyldne tider for afghanske våbenhandlere

Våben, ammunition, camouflageveste og granater.

Varerne på hylderne i Khan Mohammeds butik er ikke noget, man normalt ser på en tur på markedet.

Men i Panjwai-distriktet i Afghanistan foregår våbenhandlen ikke i det skjulte. Khan Mohammeds butik ligger midt imellem et apotek og en dagligevarebutik.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har været på reportage i den sydlige Kandahar-provins - Talibans spirituelle fødested. Her har de bureauets journalist talt med flere våbenhandlere.

Ammunition i stakkevis hos afghanske våbenhandlere i den sydlige del af Kandahar-provinsen. Foto: Javeed Tanveer/Ritzau Scanpix

Butikkerne bugner af våben. For efter Taliban har generobret magten i landet, har mange i netop det område ikke længere brug for at være bevæbnet, fortæller Khan Mohammed til AFP.

- Folk, der har haft våben derhjemme i årevis, bringer dem til os, siger han og tilføjer, at han sælger våbnene videre til Taliban.

For den militante bevægelse lader ikke andre få fingrene i dem, forklarer han.

Blandt de varer, Mohammed har på hylderne, er amerikanskproducerede Smith & Wesson-pistoler, AK47-rifler og M16-geværer, ligesom det er muligt at erhverve sig Taliban-kasketter og Taliban-flag.

Våben sælges side om side med Talibanflag og -kasketter. Foto: Javeed Tanveer/Ritzau Scanpix

Og de bugnende våbenbutikker er et tegn på nye tider for den militante bevægelse, skriver AFP.

I årevis måtte Taliban-krigerne skaffe våben og ammunition på det sorte marked, ligesom de ifølge FN stjal våben og andet udstyr på slagmarken og ved forladte militærposter.

Nu har det afghanske militærs sammenbrud op til Talibans generobring af magten skabt et sandt 'våbenbonanza', skriver nyhedsbureauet.

Der er skydevåben i massevis i butikkerne i Panjwai-distriktet - nogle af dem amerikanskprocudcerede. Foto: Javeed Tanveer/Ritzau Scanpix

Foruden diverse skydevåben, granater og veste, er Taliban også kommet i besiddelse af pansrede køretøjer og mindst én Black Hawk-helikopter, skriver AFP.

Taliban indtog Panjwai-distriktet i juli, mens USA var i fuld gang med at trække sine tropper ud af landet. I den forbindelse erobrede den militante bevægelse blandt andet en afghansk militærbase.

Der er noget for enhver smag - men det er kun Taliban, der får lov at købe ind hos våbenhandlerne i Panjwai-distriktet, fortæller nogle af dem, der forhandler de mange våben. Foto: Javeed Tanveer/Ritzau Scanpix

En afghansk våbenhandler viser varerne frem. Foto: Javeed Tanveer/Ritzau Scanpix