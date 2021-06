Håber på et mirakel efter bygningskollaps

Redningsmandskab håber fortsat at finde overlevende i murbrokkerne af den bygning, som i sidste uge styrtede sammen i Miami

Mindst ti personer er døde efter en bygning i Miami, der ligger i den amerikanske delstat Florida, i sidste uge kollapsede delvist.

Flere end 150 personer savnes fortsat fem dage efter sammenstyrtningen, men redningsmandskabet nægter at opgive håbet om at finde overlevende i ruinerne.

Det skriver flere internationale medier herunder BBC.

Leder i luftlommer

Lørdag morgen fortalte Daniella Levine Cava, der er borgmester i Miami-Dade County, at hun stadig havde håb for at finde overlevende.

- Vi fortsætter med eftersøgningen. Vi leder efter mennesker, der er i live i ruinerne. Det er vores prioritet, og vores hold er ikke stoppet, lød det.

Mandag håber redningsmandskabet fortsat at kunne en finde folk, der på mirakuløs vis er overlevet i luftlommer i murbrokkerne.

Redningsmandskabet får hjælp af eksperter fra Mexico og Israel, der er ankommet til ulykkesstedet.