Hånd i hånd foran masseødelæggelsesvåben: Ingen ved hvorfor

Nordkoreanske statsmedier offentliggjorde lørdag billeder af Kim Jong Un og en pige, der menes at være hans datter, der sammen inspicerer et tårnhøjt missil

Med et tårnhøjt missil i baggrunden ses Kim Jong Un komme gående hånd i hånd med en pige, der ifølge medier er hans blot niårige datter.

Hvornår billedet, der blev offentliggjort lørdag, er taget, vides ikke med sikkerhed - men den unge piges tilstedeværelse har vakt stor undren.

Kan nå USA

Billedet viser angiveligt Kim Jong Un og datteren Ju Ae, der inspicerer et interkontinentalt ballistisk missil, der fredag blev affyret fra en militær flyveplads i Pyongyang.

Ifølge Nordkoreanske myndigheder er der tale om et Hwasong-17 missil. Et stort raketdrevet missil, som ifølge CNN i teorien kan nå USA's fastland med et nukleart sprænghoved.

Ved seancen, hvor Kim Jong Un og datteren blev fotograferet, skulle den nordkoreanske leder angiveligt have udtalt, at Nordkoreas atomvåben er klar til at blive brugt i 'egentlig krig' mod Washington og deres allierede i Sydkorea og Japan. Men til trods for de voldsomme udtalelser, er det altså datterens tilstedeværelse, der har trukket flest overskrifter.

Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Ikke besynderligt fra et nordkoreansk perspektiv

Er det et tegn på, at hun en dag skal overtage sin fars rolle? Ifølge en professor i internationale studier på Ewha Womans University i Seoul Leif-Eric Easley, er hendes tilstedeværelse ikke ligeså besynderlig set i nordkoreanske øjne som i vestlige.

- Uden for Nordkorea kan det virke forstyrret at posere for kameraerne hånd i hånd med et barn foran et langtrækkende missil designet til at levere atomvåben til en fjern by, siger han til CNN.

- Men i Nordkorea giver en påstået vellykket lancering af verdens største 'vej-mobile' ICBM (interkontinentalt ballistisk missil, red.) anledning til national fejring, lyder det.