Hårde kampe ved fronten: De skide russiske miner

(Ekstra Bladet i Ukraine): De otte sårede soldater bliver hurtigt dirigeret ind i ambulancebussen nær fronten i det sydlige Ukraine. Flere løftes ind på bårer og bliver dernæst spændt fast i sengene. De undersøges for indre blødninger og komplikationer af de frivillige paramedicinere, der er en del af den ukrainske organisation Hospitallers, der kører ambulancekørsel ved fronten.

Den 32-årige soldat Vasili har bandage viklet omkring hovedet. Han kom til skade i en skyttegrav, under russiske bombardementer. Fragmenter ramte øjnene.

- Vi sad i vores skyttegrav, i dækning. Der var kampe. Vores leder begyndte at transmittere over radioen. Jeg havde ikke nok tid til at komme ud af vores dække, før en bombe fløj ind. Han blev ramt. Jeg kravlede ud, og nummer to fløj det samme sted. Min hjelm blev revet af og alt ramte i mit ansigt, siger Vasili, der ikke vil give sit efternavn.

Annonce:

Vasili ved endnu ikke, om han kommer til at se igen.

- Først drømmer jeg bare om, at jeg vil få mit syn igen, siger Vasili.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Den 32-årige soldat Vasili ved ikke, om han nogensinde får synet igen. Foto: Stefan Weichert

Hårde kampe ved fronten

Ved siden af Vasili er nogle af de andre soldater faldet i søvn efter, at de endelig er i sikkerhed. Flere er blevet såret dagen før og er først kommet ud nu, da russiske bombardementer nær fronten gør det svært at få evakueret soldaterne.

Den ukrainske modoffensiv i Sydukraine, som flere af soldaterne på bussen har taget del i, koster mange liv og sender bølger af sårede ind på landets hospitaler.

En ung soldat på bussen er blevet ramt af fragmenter i maven og ben. Paramedicinerne undersøger hele tiden, om han er stabil og vil kunne klare turen ind til hospitalet i Dnipro.

Annonce:

Vasili forklarer, at kampene ved fronten lige nu er rigtig hårde, da de russiske minefelter er svære for ukrainerne at komme igennem. Hver gang ukrainerne forsøger at komme fremad, bliver de mødt af russiske artilleriangreb, der skaber store problemer.

- Jeg tror stadig på, at vi vinder krigen, siger Vasili.

Nær Vasili ligger 44-årige Yaroslav, der var leder af en infanterideling. Han forklarer Ekstra Bladet, at situationen lige nu er meget kompleks. Russerne har etableret flere forsvarslinjer med dybe skyttegrave omgivet af minefelter og dragetænder for at stoppe ukrainerne.

- Russerne er gravet ned. Har mange forsvarsværker. Det er meget svært, siger Yaroslav, der har fået flere fragmentskader.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Otte sårede soldater ankom fra fronten. Flere var i dårlig stand, men det er før set værre, forklarer de frivillige. Foto: Stefan Weichert

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter at være blevet såret: Søn skal ikke til fronten

Bagerst i ambulancebussen sidder den 48-årige soldat Oleksandr i chok over det, som han har oplevet ved fronten. Han har bandage viklet omkring hovedet, så kun øjnene og munden er synlige. Hans enhed blev ramt under et forsøg på at bryde gennem de russiske forsvarslinjer, hvor Oleksandr sad i en infanteri-kampvogn.

Han forklarer, at det virkede som om, at russerne vidste, at de ville komme.

Annonce:

- Der er så skræmmende, meget skræmmende (ved fronten, red.). De ser alt, og selv hvis det er et hospital, så skyder de, siger Oleksandr, der var brandmand før krigen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Soldaterne ankommer til hospitalet i Dnipro. Ambulancebus i Ukraine. Foto: Stefan Weichert

Ikke sønnen

Hans søn fylder snart 18 år og kan derfor blive kaldt ind i hæren. Det vil Oleksandr dog gøre alt for at forhindre. Oleksandr siger, at han gerne vil ofre sit eget liv for at stoppe russerne, men han vil ikke have, at sønnen skal gå igennem det, som han selv har.

- Det må være nok, at far har kæmpet, siger Oleksandr, der tilføjer, at det især er de forfærdelige russiske bombardementer, som han gerne vil skåne sønnen for.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Otte sårede soldater ankom fra fronten. Flere var i dårlig stand, men det er før set værre, forklarer de frivillige. Foto: Stefan Weichert

Oleksandr siger, at de ukrainske soldater gør, hvad de kan for at komme igennem de russiske forsvarsværker, men at det er yderst svært. Han ved ikke, hvad krigen ender med, men håber, at Vesten vil komme med endnu mere støtte.

Annonce:

- Jeg ved virkelig ikke, hvad der vil ske. Måske vil Gud hjælpe os. Ændre noget. Jeg håber det, siger Oleksandr, der sidder ved siden af to soldater, som er blevet hevet ud fra fronten på grund af psykiske problemer på grund af de hårde kampe.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Soldaterne ankommer fra fronten. Ambulancebus i Ukraine. Foto: Stefan Weichert

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mange fragment-skader

Organisation Hospitallers, som Ekstra Bladet var med ude og hente sårede soldater, har evakueret mere end 7.800 sårede soldater fra frontlinjen siden Ruslands invasion sidste år. Deres job er at stabilisere soldaterne, før de kan få hjælp på de større hospitaler.

Lige nu arbejder mere end 360 af organisationens folk ved fronten.

- Vi holder øje med dem på turen. Om blodtrykket er normalt. Om alt er ok, siger 23-årige Maria Kravchuk, der er leder af ambulancebussen, til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

23-årige Maria Kravchuk, der er leder af ambulancebussen, forklarer Ekstra Bladet, at soldaterne ofte har hovedtraume, fragmentskader, skudsår eller brandsår såsom øjenskader. Foto: Stefan Weichert

Annonce:

- Normalt har vi ved denne enhed en til tre evakueringer om dagen. Det er meget forskelligt og afhænger af, hvad der sker ved fronten. Typisk har soldaterne hovedtraume, fragmentskader, skudsår eller brandsår såsom øjenskader, siger Maria Kravchuk, der før Ruslands invasion studerede psykologi på et universitet.

Læs mere om den danske soldat Mike, som kæmper i Ukraine:

Mike i Ukraine: - Huden smutter af, når du får fat i dem

Danske Mikes våben i Ukraine: Glock, AK-47 og Barret M107