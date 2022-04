Hackergruppe advarer vestlige virksomheder

I løbet af krigen i Ukraine har hackergruppen Anonymous været særdeles aktiv, når det kommer til at gøre livet surt for russerne. Nu er tiden kommet til vestlige virksomheder

Som et led i at spolere Ruslands planer om at indtage Ukraine, har hackergruppen Anonymous foretaget en del cyberangreb mod blandt andet russiske databaser og statsmedier. Men hackergruppen stopper ikke her.

Anonymous har nemlig sat sig et nyt mål for at sætte en sætte en kæp i hjulet på russerne, og her står vestlige selskaber, der driver deres forretninger i Rusland, på listen.

En masse selskaber har allerede trukket deres forretninger ud af landet. Men virksomheder som Burger King og Marriot vælger fortsat at drive deres aktiviteter som hidtil på trods af den vestlige fordømmelse af Ruslands invasion af Ukraine.

Det vil hackergruppen sætte en stopper for, skriver de i et opslag på Twitter ifølge det amerikanske medie CNBC.

'Til alle virksomheder, der fortsætter deres aktiviteter i Rusland ved at betale skatter til Kremls kriminelle regime: Træk jer ud af Rusland!', lyder det i tweetet.

Hackergruppen har endda sat en tidsfrist på 48 timer, før de for alvor sætter ind med et cyberangreb.

Hertil har de delt et billede af 40 virksomheder og tagget endnu flere, de vil gå efter, hvis ikke virksomhederne makker ret.

Det drejer sig blandt andet om Subway, Nestlé og Oreo.

CNBC har forsøgt at kontakte nogle af virksomhederne på listen, og her svarer Bridgestone og Dunkin', at de allerede har trukket deres forretninger ud af Rusland.