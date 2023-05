Hader vesten... og dog?

Dmitrij Medvedev, næstformand for Ruslands sikkerhedsråd, er ikke ligefrem kendt for at tale i rosende vendinger om Vesten.

Men han nærer tilsyneladende ikke større had, end at han kan kalde sig ejer af en vingård i den italienske region Toscana.

Det også på trods af, at han er underlagt vestlige sanktioner - men de sanktioner har de altså ikke hørt om på vingården.

Det afslører en gruppe bag den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj. Antikorruptionsfonden, kalder de sig, og de har siden 2011 kæmpet mod Putin og for at afsløre korruption i den russiske top.

Ikke hørt om det

I et opslag på Twitter skriver en repræsentant fra gruppen - journalisten Georgy Alburov - at han kiggede forbi vingården, for at se hvordan sanktionerne påvirkede Medvedevs toscanske vinmarker.

'Det viser sig, at de ikke engang nogensinde har hørt om sanktionerne her, de klarer sig helt fint,' skriver han i tweetet.

I et andet opslag påpeger han dog en enkelt ændring: Nemlig at det ikke længere er muligt at betale med russiske kort på stedet.

I en længere redegørelse om Medvedev skriver gruppen, at vingårdens ejerforhold er skjult bag selskaber og fonde, men personerne bag disse trækker alle tråde til den russiske næstformand.

Hader vesten

Dmitri Medvedev har arbejdet tæt sammen med Putin siden starten af 1990'erne og har været altafgørende for, at præsidenten har kunnet bevare magten i så mange år.

Medvedev blev valgt til præsident i 2008, da Putin ikke kunne fortsætte på grund af reglen om maksimalt to sammenhængende præsidentperioder. Putin blev derimod udnævnt til premierminister.

I 2012 byttede de to pladser, og Putin kom tilbage på præsidentposten. Ved adskillige lejligheder har næstformanden for Ruslands Sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, ytret sin foragt over for vesten.

Tidligere mente han, at Vesten har handlet på en 'foragtelig, forbryderisk og amoralsk måde' i forhold til Rusland.