Haitis hovedstad er taget som gidsel af brutale bander

Bortførelser er en industri i vækst i Haitis hovedstad. Det rapporterer det britiske medie BBC, som har kørt rundt i byen en pansret bil, hvilket normalt kun sker ved frontlinjerne i krigshærgede lande.

Port-au-Prince ligger mellem grønne bjergsider og det blå Caribiske Hav. Men mange af de forarmede bydele er fyldt med affald i gaderne og er farlige at færdes i.

FN siger, at omkring 1000 mennesker blev dræbt i byen fra nytår og frem til juni.

Samtidig terroriseres befolkningen af kidnapninger. Flest mennesker bortføres i morgentimerne. De bliver taget, når de er på vej til arbejde. Løsesummerne svinger er mellem 200 dollar og en million dollar.

Der var 1107 registrerede bortførelser i dette års første ni måneder ifølge FN.

Annonce:

På det hotel, hvor BBC's tv-hold boede i en central del af Port-au-Prince bor de omkring 50 ansatte på stedet, fordi det er for farligt at gå ud. Kun få går ud efter mørkest frembrud.

- De fleste ofre for bortførelser kommer tilbage i live, hvis løsesummen er betalt. Men de har været udsat for tortur og kvinder og piger er blevet gruppevoldtaget. Mænd bliver slået og brændt blandt andet smeltet plastik, siger Gedeon Jean fra Haiti's Center for Analyse og Research af Menneskerettigheder.

- Sommetider ringer kidnapperne familien til deres gidsler op, så de kan høre voldtægterne, mens de finder sted, tilføjer han.

Haitis præsident, Jovenal Moise, blev skudt og dræbt i sit hjem af bevæbnede mænd 7. juli 2021. Der er ikke indsat en anden i hans sted. Der er intet fungerende parlament - selve parlamentsbygningen er kontrolleret af bander.

Næsten halvdelen af de 11 millioner indbyggere lever med sult. Nogle steder i hovedstaden er præget af hungersnødslignende tilstande ifølge FN.

Annonce:

FN's menneskerettighedschef, Volker Türk, har advaret om en 'langtrukken, mangefacetteret krise', der kan ende med Haitis værste humanitære nødsituation i årtier.

Det haitianske politi har dog genvundet kontrollen over landets vigtigste olieterminal nær Port-au-Prince. En gruppering af bander, der fælles bliver kaldt for G9, havde blokeret adgangen til Varreux-terminalen siden september. Kritisk mangel på benzin og diesel forværrede dermed krisen i hele landet.

Også vandforsyningen har været stærkt påvirket, hvilket er særdeles kritisk, da Haiti i øjeblikket kæmper med et udbrud af sygdommen kolera, der medfører diarré og opkastninger.