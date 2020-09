Halv million evakueres: Vi har aldrig set noget lignende

På trods af en stor indsats af redningsfolkene bliver skovbrandene på den amerikanske vestkyst værre dag for dag.

I delstaten Oregon er det nu gået så vidt, at en halv million mennesker - omkring hver syvende indbygger i staten - evakueres.

Det skriver flere medier.

Ifølge delstatens guvernør, Kate Brown, er de landområder, der er blevet opslugt af brandene de seneste 72 timer, mere end dobbelt så store som det, der normalt går til i skovbrande på et helt år.

Et af de mange områder i Oregon, der er hærget af skovbrande. En halv million mennesker er evakueret i frygt for, at det samme vil overgå deres hjem. Foto: Adrees Latif/Reuters/Ritzau Scanpix

Frygter flere dødsfald

Mindst fem byer er ifølge guvernøren blevet 'betragteligt ødelagt'.

- Vi har aldrig set et lignende omfang af ukontrollerede brande i vores stat, siger hun på et pressemøde ifølge AFP.

- Vi ved, at der er brand-relaterede dødsfald. Og så snart vi er i stand til at komme med bekræftede informationer, vil vi gøre det, siger hun.

Baby omkommer under flugt fra flammerne

Officielt er otte personer bekræftet omkommet de seneste 24 timer i de tre stater Californien, Oregon og Washington, men myndighederne frygter, at det tal vil stige de kommende dage. Nogle områder er umulige at nå for myndighederne, hvorfor man ikke ved, om der befinder sig flere omkomne.

Værste nogensinde

I Californien blev brandene torsdag officielt de mest omfangsrige nogensinde, idet de breder sig voldsomt i de gunstige forhold med høje temperaturer og kraftig blæst.

Der er udbredt enighed i forskerkredse om, at de stadigt voldsommere skovbrande skyldes klimaforandringer, som betyder stigende temperaturer og mere ekstremt vejr.

Mange af brandene er antændt af lynnedslag, mens også privates skødesløshed menes at være årsag til flere brande. Blandt andet skulle arrangementer, hvor man vil afsløre en ufødt babys køn, have ført til flere brande.

