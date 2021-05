Hamas-lederes hus bombet

Israel fortæller, at man har bombet to Hamas-lederes huse

Israelsk militær har søndag bombet Hamas-lederen Yahya Sinwars hjem i en række luftangreb i Gazastriben.

Det skriver det israelske militær ifølge BBC.

En video udsendt af israelsk militær viser en eksploderende bombe, der angiveligt skulle have ramt Yahya Sinwars hus.

Også Yahya Sinwars bror Muhammed Sinwars, der sidder i Hamas' ledelse, hus er angiveligt blevet bombet. Begge hus skulle have fungeret som 'militær infrastruktur'.

Der er lige nu ikke nogen meldinger om dræbte i bombningen af de to Hamas-lederes huse.

Der vides endnu ikke, om Yahya Sinwar var i huset under bombningen. Foto: Mahmud Hams/Ritzau Scanpix

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, udtalte lørdag aften, at man vil fortsætte offensiven i Gaza, og israelske luftangreb har i løbet af søndagen dræbt 33 og såret 50 personer, oplyser embedsmænd ifølge BBC.

Samme aften har Netanyahu fortalt den amerikanske præsident, Joe Biden, at 'man gør alt' for at undgå at såre personer, som ikke er involveret i landets kampe mod Hamas og andre grupper i Gaza.

Den samtale har de to statsledere haft, efter en bygning, der husede medierne AP og Al Jazeera, styrtede sammen, efter den blev bombet af israelsk militær.